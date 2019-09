Fue una de las preguntas que lanzó Víctor, ¿qué pasaba con el Almería? En la rueda de prensa previa, a poco más de 24 horas del duelo ante los rojiblancos, tuvo que ser un integrante del club el que preguntara al técnico por el rival de este sábado al entrenador blanquiazul. Era obvio, era él el primer portavoz del club que salía a escena y además lo hacía con ganas de hablar y expresar su sentir.

Víctor valoró el encuentro como uno de "rivalidad regional, muy bonito y contra un rival que ha hecho una gran inversión, ha cambiado por completo y ha revolucionado el club. Con una inyección de capital le ha dado una vuelta muy grande a ese proyecto". Es consciente el técnico de la que hay liada también en la parte este de Andalucía con el nuevo propietario rojiblanco, pero se centra en lo deportivo: "Es un rival muy sólido, con mucha capacidad física, que trabaja con un 4-4-2 en zona, con muchas posibilidades ofensivas y un delantero de referencia. De los grandes fichajes no están contando todos, se mantienen jugadores de la temporada pasada. Está teniendo un rendimiento fiable y con una capacidad física importante".

"Tenemos que analizarlos bien para encontrar puntos débiles, protegernos de sus fortalezas y llevar el partido a una situación donde generemos situaciones de gol con posesiones largas", explicaba Víctor que apostaba por la concentración para sacar los partidos adelante: "Intentar aislarse es un error, lo que hay que intentar es concentrarse en lo que depende de nosotros, en nuestra responsabilidad y saber convivir con eso. Estamos muy contentos porque el equipo no ha manifestado ninguna. Ahora con el cierre y todas las circunstancias que se han sucedido se mantiene. Intentamos que no nos afecte a nuestro rendimiento deportivo. No intentamos abstraernos de nada, intentamos ser consecuentes de lo que nos pasa. Estamos concentrados en nuestra responsabilidad, los partidos. Hay que aceptar el entorno. Diferenciamos lo que depende de nosotros".

"Si a los jugadores le pedimos que sean valientes es porque nosotros lo somos. No tenemos miedo a adversidades. Es una circunstancia que entra en juego y nos toca aceptarla. Miedo nunca. Vamos a ser valientes. Con los 17 y los chicos jóvenes, que estamos encantados, el equipo va a seguir con la misma predisposición", valoraba finalmente Víctor, horas antes de la cuarta jornada liguera ante el Almería.