El empate del Málaga no dejó contento a Víctor. El equipo sigue sumando sí, pero necesita sumar de tres en tres para dar un salto de calidad en la clasificación para dejar la rémora de la zona defensiva que les persigue aún.

"En ataque no fuimos capaces de hacer gol y si no haces gol no se suman tres puntos. Es necesario para conseguir las victorias", afirmaba el madrileño, consciente de lo que penaliza a su equipo la falta de olfato en el área: "Tuvimos dos peligrosas en la primera mitad, una al inicio y otra al final. En la segunda mitad tuvimos más amplitud, con dos o tres claras que no pudimos concretar. Si no tenemos efectividad a lo más que podemos aspirar es empatar. Solo podemos agradecer a los jugadores el compromiso".

Pero no hubo gol y el equipo acabó sumando un partido que a Víctor le sabe a poco, insuficiente: "Cuando preparas los partidos con la intención de ganarlos todos, no te quedas satisfecho con un punto. Tenemos un punto después del partido de hoy porque no fuimos capaces de hacer gol. Es lo que más no está penalizando desde el principio de la temporada. El análisis rápido del partido, a nivel defensivo, es que el equipo ha estado muy solvente. Pese a los problemas que genera el rival por arriba, lo supimos contrarrestar bien. Otro de los aspectos positivos del Fuenlabrada es el contraataque, y lo controlamos muy bien en el partido, tuvimos la pelota. Fuimos solventes".

Víctor era cuestionado por la satisfacción de Mere tras el empate, que pasó por rueda de prensa minutos antes que el madrileño. "No conozco a nadie que plantee un partido para empatar. En 90 minutos hay muchas circunstancias para hacer goles, pero entiendo que para ellos es positivo el empate. Conseguimos reducir su potencial ofensivo, no consiguieron sacar ninguna acción, a excepción de un disparo tras un rechace que ha ido fuera", radiografiaba Víctor al cuadro fuenlabreño, al que vio por debajo que su equipo: "No tuvimos muchas ocasiones pero suficientes claras, acciones en las que no tuvimos suerte. Las que creamos fueron por acierto nuestro. Para ellos es lógico que sea bueno el punto, también que el Málaga se haga respetar por la entidad que es".

Como es habitual, Víctor no tuvo quejas con sus jugadores y alabó también el papel de una afición que animó como siempre pese al frío que ya atiza en La Rosaleda: "No tengo queja de los jugadores, en el día a día los vemos y no nos sorprende su esfuerzo. Lo dan todo y se vacían. Eso la afición lo ve y anima al equipo. En los momentos que nos cuesta, sobre todo con la definición, el apoyo de la afición ayuda. En la segunda mitad se han notado y nos han ayudado a tener más ocasiones. La rabia que tienen es porque no se llevan el premio, pero sí tienen la motivación para seguir mejorando".

Cuestionado por la falta de luz en la creación y la no convocatoria del canterano Ramón, Víctor fue conciso: "Las dificultades que encontramos en la creación fueron por la seriedad defensiva del rival. Tuvimos esas opciones entre línea con Boulahroud y Juanpi. La convocatoria fue pensada con lo que tenemos. Ramón es un jugador con el que tenemos una expectativas buenísimas, por todo lo que trabaja diariamente. Está pensando para que juegue cada fin de semana con el filial y siga progresando. Tenemos más opciones en ese puesto, no es como los casos de Hicham y Antoñín, donde tenemos carencias".

En otra serie de temas, el entrenador blanquiazul restó importancia a los entrenamientos del equipo en el Anexo y aseguró que la semana próxima lo harán ya en el Ciudad de Málaga. Esquivo estuvo ante la posibilidad de pedir el aplazamiento ante el Alcorcón por el escaso número de profesionales: "La última vez preparamos el partido pensando que se iba a jugar. Vamos a hacer lo mismo, nos vamos preparar pensando que hay partido, no otra cosa".

"Vivimos aislados de ese aspecto [situación institucional]. Creo que si hay novedades al respecto nos vamos a enterar todos por igual. No hay ninguna novedad, ha habido el anuncio del cargo de director general [Richard Shaheen] y lo habéis visto. Eso no tiene menor importancia porque estamos centrado en la parcela que nos corresponde, la deportiva", zanjaba Víctor cuestionado por la situación extradeportiva, ajena para él.