Víctor: "Salvando al que manda, la experiencia de Málaga fue alucinante"

Víctor Sánchez del Amo apenas se ha referido en sus comparecencias públicas tras su despido a su etapa en el Málaga. El técnico aún sigue en litigio en los juzgados con el club por su despido, con ese vídeo de íntimo con el que presuntamente se le chantajeó como espoleta. En un charla en Instagram con la psicóloga deportiva malagueña Rocío Pomares habló de muchos temas y tuvo alguna referencia a su etapa en el club.

"Esa situación a la que me tuve que enfrentar lo primero que me generó fue un pánico tremendo. He tenido la suerte de que mi hermano es policía nacional y he tenido consejos que han sido de tremenda ayuda. Ya depende después de cómo lo enfoques, pero con esa mentalidad yo tenía muy claro que no iba a colaborar con ese tipo de bandas. Eso significa asumir las consecuencias y hacerle cara", afirmaba el entrenador madrileño sobre cómo manejó un asunto muy delicado y que afectaba a su vida personal.

"Mi cuerpo técnico y yo nos fuimos maravillados trabajando en el Málaga, no sólo por la categoría profesional de los futbolistas sino por todo el entorno de trabajo. Ha sido alucinante, salvando la parte de la cúspide de la pirámide donde está el que manda (sobre Al-Thani), eso es otra cuestión. No lo puedo incorporar ahí", afirmó el técnico aludiendo, sin nombrar, a Al-Thani, con el que acabó teniendo una relación inexistente: "A Málaga le muchísimo cariño. Es muy importante para mí".