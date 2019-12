Se pasó a visitar hoy a sus viejos amigos Roque Santa Cruz, que viene de arrasar en las competiciones de su Paraguay natal, donde juega en el Olimpia. Su paso por La Rosaleda provocó una gran alegría en todos los miembros del club. Ahora que se abre la ventana de fichajes, y pese a sus 38 años, la imaginación echa a volar. ¿Podría ser un fichaje? Víctor Sánchez del Amo, que dialogó con él junto a Manolo Gaspar, le abre los brazos.

"Sí, claro, obviamente. Ha pasado a visitarnos. Está la dirección deportiva y el cuerpo técnico mirando perfiles dentro de las limitaciones y con la incertidumbre de saber si LaLiga nos va a desbloquear y nos va a permitir cerrar otras operaciones. El perfil de Roque sería tremendamente bienvenido", aseguró el entrenador del Málaga en la rueda de prensa previa al choque con el Lugo.

Acerca del mercado de fichajes a modo más general, Víctor dijo lo siguiente: "Hay muchas cosas, después del partido se abrirá el mercado. Para nosotros es un aspecto muy importante para mejorar la plantilla. Trabajamos para ser eficaces y hacer esos ajustes, pero ya sabéis que no depende de dirección deportiva o cuerpo técnico en el trabajo de elegir jugadores o piezas que puedan ayudar".

Víctor acabó su respuesta despejando a córner: "Eso queda para cuando llegue, lo que tiene que estar en nuestra cabeza es el partido del Lugo porque es muy importante cerrar el año con un triunfo en casa que nos permita seguir con la línea ascendente de Liga y quitarnos ese cabreo y disgusto de la Copa. También lo entendemos como lo que pasa en el fútbol, si no lo haces bien cualquier rival te puede hacer daño. Lo hemos visto con otros equipos en esta ronda, jugar en campos de estas características iguala mucho las circunstancias. Quitarnos el mal sabor de boca con el partido de Liga y enfocados a que nos permita seguir creciendo".

Sobre qué espera que le traigan los Reyes Magos, Víctor siguió su línea seca: "No lo vamos a decir de manera pública. Estaríamos felices de equilibrar la plantilla. No podemos dar nombres. Ya se ven los puestos donde no tenemos especialistas o pocas alternativas. En una competición tan larga como Segunda se necesitan alternativas en cada puesto"