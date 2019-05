El entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, atendió a los medios de comunicación después de la última sesión previa al partido que los blanquiazules disputará contra el Real Zaragoza en La Rosaleda este viernes 24 de mayo (21:00). El técnico dio pocas pistas y se limitó a ensalzar constatemente el "buen trabajo" de sus futbolistas.

La primera cuestión que respondió Víctor llegó ligada al parón por la cita ante el Reus. ¿Afecta? El entrenador lo tiene claro: "Con lo que disfrutamos con el trabajo las semanas se han cortas y es buena señal. El ambiente de trabajo, no sólo dentro del entrenamiento, es muy positivo. Se nos hacen cortos los días. La semana pasada tuvimos el fin de semana con competición y ahora nos queda, lo hablamos en el vestuario, el momento de la verdad con los tres partidos. Tenemos el objetivo del ascenso. seguimos creyendo que estamos capacitados y será por la vía del play off. Estamos centrados para estar clasificados lo mejor posible para afrontar esas eliminatorias contra quien sea".

No le queda otra al Málaga que pensar en la tercera plaza. "Nosotros creíamos en la posibilidad de ascenso directo, aunque estaba realmente difícil, aunque nuestra ambición basada en la capacidad de los jugadores pensábamos que era posible por el calendario para que se diera la combinación de resultados. Ahora centrado en ganar los tres partidos para quedar lo mejor posible porque hay un elemento que te da ventaja y vamos a por ello. Ganar al Zaragoza y luego veremos el resto de resultados qué situación deja. Un partido en casa donde nos han contado que hay una iniciativa para cantar a cappella el himno del equipo. Tengo ganas de verlo porque seguro que es espectacular. Deja a las claras la importancia del partido y las ganas que tiene la afición", señaló Víctor.

¿Viene mal el parón?

"No, para nada. El trabajo diario es buenísimo. Lo repito semana tras semana. Luego se ve plasmado en el nivel de los jugadores, sólo en los que juegan. No veis los que no juegan, pero su nivel de implicación es sensacional. Por eso el equipo está dando el nivel que da. Todos están sumando desde las diferentes posiciones que da el reglamento. Nosotros disfrutamos de todos los días de trabajo".

Del Zaragoza

"Hay cierta incertidumbre, no podemos prever el comportamiento con el que pueden venir. No lo creo, los equipos profesionales y los jugadores que tienen un partido en un estadio espectacular como La Rosaleda y contra el Málaga son motivos suficientes para estar bien. Esperamos al mejor rival y confiamos en nuestra capacidad para minimizar al rival".

"Un equipo que tiene una plantilla de mucha calidad, una dosis de juventud importante que le inyecta energía, ha tenido una temporada complicada con tres cambios en el banquillo, pero desde la llegada de Víctor (Fernández) tiene clara la apuesta por un fútbol combinativo. Es de marcado carácter ofensivo".

Pronósticos

"No sé lo que puede pasar, no tengo una bola para adivinar el futuro. No perdemos el tiempo y preparamos el partido para pensar que en frente tendremos al mejor rival posible. Si ellos lo afrontan con una actitud u otra... Por nuestra parte no hay exceso de confianza porque nos estamos jugando mucho. Esas expectativas tan altas nos motivan. No hay exceso de confianza porque no hay nada conseguido. El equipo está demostrando tener hambre, ser ambicioso, valiente y eso lo queremos amplificar y lo vamos bien".

Primas a terceros

"La preparación del partido la enfocamos desde nuestro equipo. Analizamos al rival a nivel deportivo y esos aspectos interiores no entran en nuestra cabeza. Ni se menciona, no entra en nuestra cabeza"..

Málaga y Mallorca, equipos más fuertes de arriba

"Nos preocupamos del Málaga. Estamos contentos de como está el equipo, lo vemos en una línea ascendente. Con mucha confianza y muy valiente, que esto es muy importante. No nos preocupan los rivales. Estamos preparados y siempre cabe la mejora para doblegar a cualquier rival".