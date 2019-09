Afiló las palabras Víctor Sánchez del Amo, que volvió a dejar grandes frases en su rueda de prensa previa al Mirandés-Málaga. El técnico blanquiazul, que mostró cierto hartazgo por estar continuamente ejerciendo de portavoz del club, arremetió otra vez contra el modelo de negocio futbolístico y habló acerca del estado de su equipo y sus jugadores. "Estamos en un contexto en el que podríamos decir que esta es nuestra primera semana buena de trabajo, aún en pretemporada, porque hay mucha carencia de trabajo anterior, no podemos hacer un análisis de resultados. Nos tenemos que enfocar al trabajo y al crecimiento", declaró el técnico.

Sin embargo, el entrenador madrileño prefiere ver el vaso medio lleno: "Para nosotros la parte positiva de todo este caos que ha sido el mercado de fichajes es la certeza de tener ya una plantilla que nos permita empezar a trabajar, tomar decisiones para dar continuidad, no para tener que estar pendientes de cambios constantes que no nos permiten dar continuidad. Entre comillas, nosotros hemos empezado la pretemporada la semana pasada, lo que pasa que ya estamos en la jornada quinta pero esto no es algo que nos sorprenda. Las circunstancias del fútbol de hoy, donde los objetivos del negocio están por encima de los profesionales de los deportistas, hace que se vea perjudicado el trabajo de los profesionales y eso nos condiciona las pretemporadas".

Cambios en la convocatoria

"Hemos trabajado con todos los jugadores que teníamos disponibles, hemos recibido la llegada de los dos últimos, de Mikel y de Juanpi, y entendemos que están para entrar en la convocatoria y ahí tenéis los nombres. Con eso hemos preparado el partido y nos genera, además, muy buenas vibraciones. Una semana de trabajo mejor que la anterior, eso a nosotros nos ha ilusionado muchísimo. Es la primera semana desde que ha empezado la temporada que hemos podido enfocar el trabajo sobre certezas y con ideas de mejora muy claras sobre un modelo de juego".

Situación económica del Málaga

"En la última comparecencia yo comenté mi enfado, pero eso no es incompatible con trabajar con tranquilidad y con la mejor de las ilusiones y motivaciones. Así estamos y no hay ningún problema. Sobre la situación económica del Málaga están saliendo muchas informaciones de las que nos estamos enterando por los medios. A través de La Liga yo no he sido capaz de obtener una información clara de todas las situaciones que nos afectan, pero así es el fútbol actual".

Posible llegada de un portero

"Intentamos hacer un operación con un jugador para la portería porque lo veíamos interesante, no solo de presente sino de futuro. No se pudo hacer porque no entraba en los parámetros de La Liga, entonces los condicionantes que nos ponen para esa plaza que queda libre son muy grandes, por lo que el repertorio de jugadores no es tan amplio. Dado esto, nosotros preferimos tener tranquilidad y estudiar muy bien ese mercado para ver en qué demarcación queremos reforzarnos. Podría ser la portería o cualquier otra, depende de lo que la dirección deportiva encuentre en el mercado".

Adaptación de los tres últimos fichajes

"Evolucionan muy bien, se han sumado a la dinámica del grupo, que es muy positiva, y eso para los nuevos es importantísimo. A Benkhemassa en dos días lo tenéis haciendo ruedas de prensa en español. Tiene un predisposición a trabajar muy buena. Son situaciones similares, no estaban jugando ni entrenando con sus equipos de manera integrada. Vienen con muchísimas ganas y hambre, ese factor para nosotros es muy importante. Les falta el tiempo para acoplarse a todos los mecanismos que aquí ya tenemos, pero con esa actitud van a ir mucho más rápido".

Modelo del fútbol actual

"Me preocupa muchísimo que en el fútbol de hoy el negocio no priorice las necesidades profesionales. Este negocio está montado para vender un producto que es el partido de fútbol, que tiene unos componentes esenciales que son sus jugadores, los entrenadores, los árbitros, los aficionados y los estadios. Si no se protegen esos cinco elementos, te estás cargando el negocio, pero es que el negocio está a otras cosas. No se respetan esos elementos".

"Esta semana hemos tenido ejemplos como la destitución de Javi Gracia, que lo conoceis muy bien aquí, y ha hecho y trabajo increíble y a los dos desayunos lo destituyen. También está el ejemplo de Marcelino en el Valencia. Desde el mundo del fútbol no entendemos estas decisiones, solo se pueden entender desde el negocio".