Se ha cansado Víctor Sánchez del Amo de ser el único que habla ante los medios de comunicación por parte del club y así lo ha expresado públicamente en la rueda de prensa previa al partido entre el Mirandés y el Málaga. Lo hace justo en una semana en la que se desató la polémica por una supuesta rueda de prensa que pretendía dar Caminero y que no fue permitida por Al-Thani, que planea cambios drásticos.

"Desde el final de la rueda de prensa pasada he tenido contacto con Caminero, como todas las semanas. Es una situación absolutamente normal, porque desde la dirección deportiva entienden el sentir del cuerpo técnico. Tenemos todos muy claro que nuestra manera de responder a esta situación, a pesar de tener ese enfado, es trabajar y centrarnos en nuestra parcela, porque las soluciones de gestión tienen que llegar desde la gestión y las seguimos esperando, expectantes. No debería ser el entrenador el portavoz oficial del club, que sea el único que comparece para manifestarse y poder explicarle cosas que a mí no me corresponden a nuestros aficionados. Lo dije y lo seguiré diciendo, seguimos esperando. Creo que nuestros aficionados se merecen que salga alguien del club a explicar todo esto. Es algo importantísimo en cualquier organización que va para la credibilidad de la propia entidad, que los líderes den la cara para explicar las cosas que les tienen que explicar a sus clientes", se extendió Víctor.

"Yo no rehúyo ninguna pregunta y de las respuestas que yo doy entiendo que a nivel mediático se pueden montar las que se montan, pero ni tengo ningún problema con Caminero ni con Jofre, con el que también hemos tenido esta semana una reunión junto con la dirección deportiva para ver todo. No se ha podido realizar antes porque Jofre no estaba. Cuando ha vuelto de sus vacaciones, que tiene su total derecho, hemos tenido esa reunión y hablamos en persona de todo lo que hay que hablar. Seguimos trabajando con una idea muy clara, tenemos que hacer que el equipo que tenemos sea lo más competitivo posible. La parte de gestión no me toca a mí hablarla, doy mi opinión porque yo opino de todo".

Sobre la reunión con Jofre

"No estoy aquí para hablar de cuestiones de gestión, respondo a todo pero no soy quien para revelar información sobre una reunión que hemos tenido, como otras durante la pretemporada. Hablamos de todo, pero yo estoy aquí para tratar cuestiones deportivas y expreso mi opinión sobre el contexto actual del mundo del fútbol que hay, del negocio por delante de lo deportivo".