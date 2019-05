Víctor repasa el estado de los lesionados del Málaga CF

En su comparecencia previa al partido del lunes ante el Cádiz, Víctor Sánchez del Amo también hizo un repaso en profundidad a los nombres que copan estas semanas la enfermería del Málaga. Uno por uno habló de las expectativas del cuerpo técnico, que no de plazos, y de paso confirmó que Jack Harper está "ya a disposición" para la convocatoria del choque que el técnico dará a lo largo del domingo.

Surgen de entrada los nombres de Mamadou Koné y Juankar, ambos con el alta tras dos lesiones de larga duración. El marfileño, al igual que Harper, se reincorporó a los entrenamientos este sábado, mientras que el madrileño lo hizo hace varias semanas, y la pregunta está en si podrán contar con minutos de aquí al final de temporada. "Vienen de unas lesiones que lo primero que hay que conseguir es el alta deportiva y luego el alta competitiva, que es recuperar el nivel para estar en competición", respondió Víctor al respecto.

"Ambos van en un camino buenísimo y creemos que contaremos con ellos para lo que queda, no sé si para este partido porque buscamos el rendimiento competitivo. Vamos día a día viendo las evoluciones", completó el preparador malaguista, que insistía en que "son jugadores importantes y queremos contar con ellos lo antes posible".

También aparecen los nombres de Morán y Pacheco, aún en la enfermería. El medio centro sigue acusando molestias en el gemelo y el extremo no logra solucionar sus problemas en los isquiotibiales. "Ni Erik ni Dani están para entrenar aún, y hasta que no estén disponibles para entrenar y hacer sesiones completas no podremos valorarlo bien. No puedo hablar de plazos porque no soy médico, cada lesión obedece a plazos generales que después pueden tardar más o menos", señaló Víctor.

Profundizó el entrenador madrileño en la situación de Dani Pacheco, con el que empatiza: "Yo me he visto en su situación en mi etapa de jugador. Tuve una lesión parecida estando en el Deportivo. No era importante, pero sí molesta y no me terminaba de recuperar. Él esta poniendo todo de su parte para recuperarse, los parámetros no obedecen a los casos concretos de cada jugador, para bien o para mal. Está preocupado porque quiere ayudar al equipo y aún tiene molestias y no puede entrar. Estamos buscando soluciones para que se recupere lo ante posible, pero dar plazos es muy difícil".

Por último, Víctor fue cuestionado por Fede Ricca, con un esguince de grado I en el tobillo. El técnico valora el compromiso del futbolista y su deseo de volver cuanto antes, pero explica que la dolencia del uruguayo requiere evitar riesgos: "No hay duda. Por todo lo que le hemos conocido, está claro que está a tope con el equipo y a disposición de lo posible. Lo estamos cuidando al máximo pendientes de la evolución. Tiene unas molestias que requieren más descanso y habrá que ir viéndolo".