Villalba: "Estamos mal, pero convencidísimos de que nos vamos a salvar"

Fran Villalba dice que no se arrepiente de haber escogido a los blanquiazules porque, pese a todo, está "aprendiendo a sufrir" en esta temporada en la que asume que la mayor responsabilidad de lo que sucede en el Málaga CF es de los jugadores. "Estamos mal, la verdad. No salen las cosas. Tenemos equipo y jugadores para estar arriba, pero cuando no sale, no sale. El equipo no duda nada en que nos vayamos a Segunda B, estamos concienciados en que vamos a mantener la categoría. Convencidísimos”, afirmó en SER Deportivos Málaga.

"El equipo lo que tiene que hacer es intentar olvidar las jornadas pasadas aunque sea difícil. Estamos a cinco puntos, el empate entre Ponferradina y Racing nos dio aire para poder ganar el domingo y tratar de estar a dos puntos. Si nos paramos a pensar, nos tiramos de los pelos”, siguió.

Ahora tiene que ganarse a Pellicer para mostrarse en el campo: “Ha venido con nuevas ideas, como siempre que se cambia de entrenador. Está trabajando su idea y en esta semana larga y podemos trabajar mejor los conceptos. Me transmite confianza, yo tampoco pude jugar por la cláusula en Gijón. Es una situación difícil, estoy trabajando lo mejor posible. Lo que más he hablado con él es la confianza".