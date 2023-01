España - Italia sub 19: Las futuras estrellas nacionales se pasean por El Pozuelo (1-0)

El Pozuelo arrancó el año con otra cita histórica, después de la velada copera ante el Sevilla, tocó recibir al combinado español sub 19 en el amistoso que le medía a Italia. Una breve concentración de tres días que hizo disfrutar de las jóvenes promesas que podrían estar en las próximas listas de la absoluta. El guion del partido fue el típico entre dos conjuntos que se conocen bastante bien en todas sus categorías. El combinado italiano arrancó más fuerte ante un campo que presentó un lleno absoluto, 1.600 personas. Eso sí les costó entrar en calor.

La escuadra blanca se propuso intimidar los dominios de Diego Piñeiro y la tuvieron en los primeros minutos, pero Edgar cortó la internada de Raimondo dentro del área. Después de otro lanzamiento desviado desde la frontal, España empezó a sentirse más cómoda y por mediación del malagueño Carlos León, quien intentó desbordar por su costado izquierdo, intentó avisar a Mastrantonio. El paleño probó suerte desde la frontal pero su disparo se fue desviado por el poste largo. Llegaría luego una acción calcada de César, aunque en este caso si podría haber buscado algún pase.

Sin embargo, la azurra tuvo una oportunidad bastante clara en un lanzamiento de falta desde el costado derecho, donde Diego no consiguió atajar hasta en dois ocasiones y por suerte el combinado blanco perdonó en la tercera. Tuvo que sacarla la saga roja bajo los palos. En el ecuador de la primera parte el combinado de José Lana, quien cogió el banquillo después de ascender de la sub 15 y 16 a pesar de no haber sido anunciado todavía de forma oficial, lo intentó por el lateral derecho, David Jiménez se la puso a Marcos Denia, pero se anticipó Mastrantonio cuando el español se relamía en el área pequeña. Como si se tratase de un combate de boxeo, la escuadra de Bollini probó fortuna con un disparo de D'Andrea desde la frontal que atajó el cancerbero sin problemas.

Volvió a aparecer Marcos Denia, muy activo, en un lanzamiento desde la frontal que rechazó la saga blanca para dejarle el rechace en el área pequeña a César Palacios, quien la mandó por encima del travesaño. Ocasiones claras para ambos conjuntos, aunque se veía más al guardameta local. Sin embargo, los goles se hacían de rogar. También hubo tiempo para disfrutar de algunos destellos en el centro del campo, era el caso de Ilias y Gonzalo por parte de España y Hasa por el de Italia. Con el encuentro acercándose al descanso, el combinado de José Lana veía como el centro de David Jiménez encontró a César Palacios, quien anteriormente se le fue un disparo desviado, pero Kumi la sacó bajo los palos para seguir manteniendo el resultado gafas.

La más clara de la primera parte cayó de parte del cuadro visitante, con el tiempo añadido D'Andrea estrelló una falta desde el costado derecho en el palo para acto seguido desesperarse. Ocasión manifiesta a pesar de haberse lanzado bien Diego. Sin embargo, la última la dispuso España en las botas del malagueño Carlos León, quien en el área pequeña no encontró portería. El paso por vestuarios supuso que José Lana hiciese saltar a la segunda unidad, era un día para darse a conocer. Cambio de cromos al completo. Italia protestó un posible penalti tras rebañar in extremis Mario Martín el esférico por detrás a D'Andrea en una internada por la derecha. Aguantó el arreón de la azurra el combinado nacional. Tras el lanzamiento de Turco con pierna izquierda, donde se debió emplear con una mano dura al primer palo César Fernández, llegó el tanto español. Despertó El Pozuelo.

Genialidad de Víctor Barberá con sangre fría dentro del área, tiene calidad el joven internacional, recortó en el área pequeña para deshacerse del defensor y batir sin problema al guardameta. Un tanto que a posteriori le daría la victoria al combinado local, quedaban 25 minutos pero hubo poco fútbol desde entonces. El encuentro se fue calentando con el pasos de los minutos hasta llegar a saltar chispas, bien sofocado el conato de incendio por parte del colegiado Manuel Camacho Garrote. Desde ese instante el fútbol se acabó y reinaron los choques entre ambos conjuntos, donde Italia se sintió más cómoda y pudo igualar el encuentro en el descuento de tres minutos. Sin embargo, la parada de César sirvió para atar el resultado. Otra fiesta en El Pozuelo, que presentó un aspecto espectacular.