Yanis Rahmani bendice los fichajes de Fran Sol y Bustinza

Yanis Rahmani tuvo un paso breve por La Rosaleda, de tan sólo una temporada, pero en el francoargelino se generó un sentimiento de identidad con el Málaga CF que hoy perdura. Le quedan aún tres años de contrato y asegura que seguirá en el Eibar esta temporada, que cuenta con él, pero como malaguista, compañero de gremio y amigo valoró el mercado de fichajes blanquiazul, con Fran Sol y Unai Bustinza a las puertas.

"Es un jugadorazo. Es un profesional como la copa de un pino. Es un jugador al que le atrae mucho el tema afición, gran club, es un apasionado del fútbol", bendecía Yanis a Fran Sol en una entrevista en Radio Marca Málaga, con el que compartió equipo e hizo dúo cada día para ir a los entrenamientos en el Eibar: "Íbamos todos los días a entrenar juntos y me decía que quería ir a un sitio donde se viviera el fútbol a gran escala, un estadio grande tipo La Rosaleda. Hablamos de equipos así, Sporting, Málaga... de gran masa social, estadio, historia... Si firma, irá por eso, porque él tenía ganas de un club así, una afición volcada con ellos. Que jugar en tu estadio sea una gozada. Seguro que eso le ha hecho decantarse".

Otro con el que concedió aunque fugazmente es Bustinza, del que también tiene palabras de aprobación por su actitud, hilo conductor de los fichajes que hasta está realizado Manolo Gaspar: "Coincidí con él, pero no en el mismo equipo, si en cantera y Lezama. Le conozco. Jugando no, pero sí personalmente. Claro que sería buen fichaje, por supuesto. Experiencia, profesional, una trayectoria en muy buenos equipos y le va a venir bien. Un tío con los pies en la tierra y un capitán, siempre lo era en las categorías inferiores del Athletic. Es un buen fichaje, a parte de lo buen futbolista que es".

"Siempre hay una anécdota que cuento. Nunca me suelo poner nervioso y cuando me tocó jugar contra el Málaga con el Eibar fue de las pocas veces que me puse nervioso de verdad. Los chavales que están ahí deben de ser conscientes de la suerte que tienen", explicaba Yanis sobre su última visita a La Rosaleda con el cuadro armero y lo que aún le une a Málaga: "Estuve en Málaga a principios de mes en una despedida y estuve con Pey, vi a unos chicos del filial, hablé con Hicham… Tengo buena relación con la gente de allí. Tengo una tele todavía en La Rosaleda, que me la dejen guardada para cuando fiche otra vez. Es una pena por lo bien que empezaron y esta categoría es así. Tienes que estar alerta en cada jornada sabiendo que a la mínima te vas para abajo. Esto es lo que tienen que aprender los jugadores. Lo primero es la permanencia y luego a soñar con algo más".

Por último, sobre su situación el Eibar, el extremo solamente se ve defiendo este próximo año la casaca armera: "Por lo que sé cuentan conmigo. Me quedan tres años de contrato y están contentos conmigo. Empecé a jugar más y sabéis que siempre estoy listo y al 100% juegue o no. Yo estaba a buen nivel entrenando y cuando me tocaba jugar y me dieron la oportunidad la aproveché, porque siempre estoy preparado. En principio están contentos conmigo y me tengo que quedar. Este año iré a por más minutos y a por el ascenso otra vez. En ese sentido se hizo un trabajo espectacular y se vio reflejado en esa plantilla, cualquiera podía ser titular".