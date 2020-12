Yanis Rahmani: " Estoy disfrutando en Málaga, es la época más feliz de mi vida"

Yanis Rahmani es quizá la gran irrupción del Málaga, junto a Ramón Enríquez, esta temporada. El francoargelino criado en el País Vasco habla con descaro, igual que en el campo. Y estuvo en 101 TV, en el programa Área Malaguista, donde habló largo y tendido sobre su situación y la del equipo.

“El equipo lo hizo muy bien en Almería y no se mereció la derrota. Me hubiera gustado mucho estar ahí”, decía el jugador, ausente por la cláusula del miedo en Almería: “Quiero jugarlo todo, sea el partido que sea, más contra el Almería, que es un gran rival, y en el estado de forma en el que estoy. A la tele le grité mucho cuando no pitó el fuera de juego del segundo gol. No entiendo cómo un jugador de casi dos metros como Sadiq, que intenta rematar de cabeza, que el balón le pasa muy cerca de la cabeza, si eso no tiene influencia en el juego o en la jugada, apaga y vámonos. Encima llegó cuando mejor estaba el equipo, estábamos apretando para llevarnos los tres puntos. No puede ser que otra semana salgamos perjudicados por otra jugada del VAR, otro fuera de juego. Este lo veo clarísimo. Sadiq hace todo por golpear el balón. El portero también está pendiente de él. Yo pensé que iba a ser él el que rematase. No podemos hacer nada, pero hay que decir algo. No puede ser que otra jornada nos perjudiquen así. Y más cuando el equipo estaba bien. Un gol así contra un gran equipo es muy difícil”.

Tras el berrinche por el VAR, dijo que la temporada “es para estar todos tranquilos. Es verdad que en casa tenemos que mejorar, eso es una realidad. Tal y como estamos jugando fuera de casa y algunos partidos en casa como la segunda parte contra el Lugo y el partido contra el Leganés… Tenemos un muy buen equipo. Es para estar tranquilos. Hay que corregir ciertos errores que nos están perjudicando, pero hay que estar tranquilos porque tenemos una plantilla y un cuerpo técnico con hambre. Aquí da igual quien juegue porque va a rendir”.

“Mis agentes llevaban hablando con Manolo Gaspar desde mayo. La temporada aún no había acabado, yo no sabía qué iba a pasar con el Almería, si me iban a querer o querrían que saliese. La situación del Málaga en ese momento hace que te lo pienses más de una vez, sobre todo en pretemporada. Pero cuando hablé con Manolo Gaspar y me dijo cómo iban a ser las cosas, poco había que pensar. Me fié de él, es un tío con palabra y no tuve dudas. Tenía varias ofertas de otros equipos de Segunda, pero el Málaga es un club que por historia y por club está en el Top 3 de los clubes de Segunda. No había mucho que pensar. Estoy encantado de estar aquí”, decía el extremo asentado en el País Vasco desde los 10 años: “Respeto mucho al fútbol y al balón y mi forma de devolver ese respeto es darlo todo en el campo. Salir del campo que no pueda andar del cansancio, me salgan mejor o peor las cosas. La confianza del míster me está beneficiando. Mis primeros partidos no fueron buenos y que me demostrasen esa confianza y siguiesen apostando por mí me dio un plus. Pasé bastantes años cedidos, de un lado al otro, y cuando fui al Almería nadie pensaba que iban a cambiar de propietario y otra vez de un lado al otro. Me gustaría estar en un sitio más tiempo y demostrar no sólo una temporada, sino más temporadas, lo que valgo. Y por qué no en Málaga, un club espectacular y una ciudad también espectacular. Como no depende de mí, no me paro a pensar qué hará Manolo o qué hará el Almería. Estoy disfrutando, estoy en la época más feliz de mi vida. Desde que era alevín en el equipo de mi pueblo no disfrutaba así. Si quiero que mi rendimiento siga siendo bueno, tengo que tener la cabeza limpia”.

Habló Yanis de otros temas:

Calero

"Le mando un abrazo fuerte y ánimos y tenemos que intentar dedicarle las dos próximas victorias, en Copa y en Liga”.

Volver al Athletic

“Claro que tengo la ilusión de volver. He pertenecido al Athletic desde 2005 hasta 2017. Es como si un chico de Málaga entra en el club en alevines y sale en el filial. Su sueño sería jugar en el Málaga. Pues uno de mis sueños es jugar en el Athletic”.

Selección

“De parte de padre soy argelino, mi madre es portuguesa y nací en Francia, pero crecí en Bilbao y me considero más del País Vasco que de otro lado. ¿Selección? Jugaré con la que llame primero (risas). Leí y escuché algo de Argelia, es una gran selección y no es fácil acceder a ella porque tiene jugadores de primer nivel. Sería un orgullo para mí representar a Argelia”.

La Rosaleda

“El recibimiento previo al Cartagena puede ser un pequeño resumen de lo que puede ser jugar con el campo lleno. Tengo muchas ganas de verlo rugir, moverse, sentir a la gente en el estadio, que apriete. La temporada pasada me perdí el partido de La Rosaleda por lesión y era uno de los campos que más ganas tenía de visitar”.

Mejor socio

“Con Chavarría me entiendo a la perfección y con Joaquín tengo una relación buenísima. Somos dos extremos y nos buscamos. Me dio una asistencia en Fuenlabrada, pero justo antes me dio otra que me sacó un defensa y yo le di otra pero la falló. Y con Chavarría igual. Es un delantero que aparte de meter gol, todo lo que genera es increíble. Lo tiene todo como delantero. Jugar con ellos dos es un lujo porque son jugadores de muchísimo nivel”.

Larrubia

“Me gusta estar con los chicos del filial. Hablo con ellos, les motivo, y está claro que estoy encima de Larrubia. Él es algo que me hubiera gustado a mí ser, un chico del filial que sube al primer equipo con un talento increíble. Estoy encima de él porque quiero que sea consciente de la oportunidad que tiene. Y con el resto de chicos, igual. El camino que he hecho yo no es fácil, aunque tengas condiciones. Estar muchos años en Segunda B es difícil. Larrubia tiene un potencial increíble y me gusta estar encima de él para que sea consciente de que tiene una oportunidad delante increíble. Es un chico muy majo y muy educado”.

Canteranos

"Cada vez que sube uno me sorprende. Kevin subió un par de veces y me parece buenísimo. Hay un chico marroquí que es juvenil todavía y le vi entrenar y vi que tiene nivel. El partido de Julio en Sabadell fue de mucho nivel. Ale Benítez ante el Sporting hizo que un extremo de nivel de la categoría no se fuese ni una vez de él. La cantera aquí tiene jugadores para dar al primer equipo durante muchos años”.

Objetivos

“Salvarse cuanto antes. Después no sé. Este equipo está para salvarse lo más rápido posible y eso es lo que queremos. Viendo la imagen contra el Almería, creo que no deberíamos pasar apuros para llegar a los 50 puntos”.