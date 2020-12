Iván Calero tiene rotura parcial en el cruzado de su rodilla izquierda

Muy malas noticias en el Málaga. Los malos augurios que ya había en el vestuario del estadio de los Juegos Mediterráneos sobre la rodilla izquierda de Iván Calero se confirmaron este lunes tras las pertinentes pruebas que pasó. El lateral madrileño, que había sido el hombre más utilizado por Sergio Pellicer hasta ahora, 18 partidos (sólo Cristian también había participado en todos) y 1.356 minutos, tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y un esguince en el ligamento lateral interno, como informó Cope. El Málaga no confirmó oficialmente el alcance de la lesión, pero es lo que dicen las pruebas a las que se ha sometido. El jugador tiene contrato hasta 2023, así que posee, al menos, la tranquilidad de que podrá recuperarse en Martiricos.

Capaz de jugar en los dos perfiles, por la derecha y la izquierda, Calero había metido un gol, clave para ganar 1-2 en Sabadell. Un boquete importante, sin duda, en los planes de Pellicer esta baja. “Iván Calero será sometido a pruebas diagnósticas para determinar el alcance de la lesión en su rodilla izquierda”, había avisado el Málaga tras un encontronazo con el delantero Sadiq en los primeros compases del partido en Almería. “La lesión de Calero es la peor noticia y estamos en duda. A ver qué tiene. Nos preocupa porque no son buenas sensaciones lo que él nos ha transmitido”, ratificó Pellicer. Aunque el jugador se pudo retirar por su propio pie del césped, es habitual en estos casos que sea más dolorosa otra lesión más leve que esta más grave. Y la confirmación llegó.

LaLiga permitía en estos casos de lesión de larga duración, mínimo de cinco meses, que se pudiera fichar un sustituto, aunque la Federación dio a conocer el pasado mes de septiembre el nuevo Reglamento General y, como ya anunciaron a finales del pasado mes de febrero, la posibilidad de fichar por lesiones de larga duración quedó eliminada. Sólo se puede hacer ya en ventanas de fichajes.

El que fuese el punto tres del artículo 124 -que ya no aparece-, relativo a los períodos de solicitud de licencias, permitía a los equipos poder inscribir, de manera excepcional, una licencia fuera del mercado de traspasos siempre que un futbolista cayera lesionado a largo plazo. Ya no es así desde la citada modificación de septiembre, aunque LaLiga elevó una queja.

Sí es previsible que LaLiga, aunque el Málaga trabaja para ampliar el tope de 18 fichas profesionales actual, permita cuando se abra el mercado de enero dar de baja a Calero hasta final de temporada y sustituirlo por otro jugador. Hay que recordar que Aarón Ñíguez está entrenando como un jugador más bajo la tutela de Pellicer, aunque no tiene ficha. El ilicitano, no obstante, ocupa una posición en el campo distinta a la del de Parla. No podría llegar ese hipotético refuerzo para esta semana, duelos ante el Coruxo y el Logroñés, pero sí ya para el primer partido de Liga de 2021, previsto para el domingo 3 de enero a las 18:15 horas en Albacete.