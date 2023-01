El sí pero no de Yanis Rahmani

La relación entre el Málaga CF y Yanis Rahmani se fraguó en esa atípica temporada 2020/21, en la que las gradas estaban desiertas pero en la que el malaguismo agradeció que esa plantilla de 18 jugadores profesionales hiciera un curso ejemplar, cosechando con cierta holgura la salvación pese a un límite salarial muy estrecho y la presencia de no pocos jugadores que percibían el salario mínimo de la categoría. Desde entonces hay un cortejo en cada mercado que se abre, que no acaba de consumarse. Parecía que esta vez sí podría ser. A mediados de noviembre, Yanis no venía a jugar a La Rosaleda con el Eibar e incluso Pepe Mel se refería a él sugiriendo que le encantaría tenerlo en sus filas.

Pero el fútbol es oscilante, no hay dos partidos iguales y en cuestión de semanas cambia el estatus de un jugador. Es lo que ha sucedido con el atacante zurdo franco argelino criado en el País Vasco. En el primer cuarto de la temporada apenas había contado para Garitano, sólo con una titularidad y seis participaciones en los últimos 20 minutos de partido. Todo cambió desde finales noviembre. Una titularidad en Cartagena, con gol pese a la derrota, cambió. En los seis últimos partidos, Yanis ha sido titular en cinco, alternando banda derecha e izquierda.

De estar al fondo de la rotación para Garitano, ahora Yanis es una pieza importante del líder de la categoría. Fichado por 1.5 millones de euros desde el Almería y con contrato hasta 2025, fue una apuesta importante del Eibar para afrontar el regreso a Primera. El Málaga cuadraba cuentas para intentar hacer un fichaje que diera un salto de calidad, pero, aunque en el fútbol no se pueda elevar nada a la categoría de definitivo, ahora parece una operación imposible después de los últimos acontecimientos. Ya se acometieron los fichajes de Lago Junior y Appiah, hombres que también habían estado ya en la agenda malaguista en mercados anteriores y que estarán ya en Ipurua listos para ayudar.

Enfrente, no sólo Rahmani sino también otros ex malaguistas como Gustavo Blanco Leschuk o Álvaro Vadillo, uno que casi lo fue como Stoichkov, alguno más que estuvo en el radar como Corpas y Javi Muñoz... Un equipo construido con varios jugadores top de la categoría en varias posiciones al que en las últimas semanas se añadió Rahmani, cuya reunión con el malaguismo deberá esperar.