De Zaragoza a Huesca puede reducirse la expedición

El Málaga se planta en Zaragoza con 25 jugadores, pero eso no significa que en Huesca vayan a estar los mismos. El entrenador blanquiazul explica su idea para esta doble cita en tierras aragonesas. "Tenemos que optimizar el número de jugadores para viajar y hemos decidido llevar 22 jugadores de campo y tres porteros", dijo Víctor mientras explicaba la baja de Hugo "por decisión técnica".

"Es verdad que manejamos la posibilidad después del partido de hacer alguna incorporación más dependiendo de lo que pase en ese encuentro", continuó, dejando abierta la opción de que se sume el canterano o cualquier otro hombre tras la cita de este jueves. Aunque lo más probable es que se produzcan bajas y no altas de una cita a otra: "Una vez que acabe el partido de Zaragoza valoraremos qué jugadores se quedan o si tenemos que incorporar a alguno más".

Como es habitual, no da muchas más pistas: "No voy a dar la información, pero ver lo de jornadas anteriores puede ayudar a sacar conclusiones. No anticipamos nada que pueda dar información valiosa a nuestros rivales, porque ellos además no nos la dan a nosotros".

Cifu y Dani Pacheco

Por otro lado, también habló del lateral granadino Cifu, que no se ejercitó con el equipo en la última sesión antes de viajar: "Si te digo la verdad, te miento. Esa información no la doy, está recuperándose de sus molestias".

Sobre Pacheco, poca novedad: "Va muy bien, hace trabajo de campo desde hace varios días y va por buen camino. Estamos esperando que esté apto para entrenar con el grupo cuando sea posible".