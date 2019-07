El primer día de la campaña de abonados del Málaga transcurre en La Rosaleda con el sol de justicia propio de un 1 de julio, así que un flujo constante de aficionados hace cola en la explanada frente a las taquillas buscando cualquier resquicio de sombra para no sufrir los estragos del calor. Curiosamente, tras ver las imágenes, Abdullah Al-Thani pidió al club que tuviera un detalle con ellos: agua y sombrillas.

Así lo refirió el propietario en redes sociales, donde le llegó un vídeo de los aficionados en las taquillas. "Buenos días a los trabajadores del Málaga. Por favor, den agua fría y unas sombrillas a los aficionados para que se puedan cubrir del calor del sol", decía Al-Thani, que en otro mensaje aseguraba haber dado ya parte al club.

Good Morning Malaga CF StaffPlease give all the fans cold water and make umbrellas for our fans to cover heat of the sun 🌞 #TeQuieroMálaga #FamiliaMalaguista #Málagacf #Málaga pic.twitter.com/skA0IPhnct