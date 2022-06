Muchos abonados se quejan de no recibir el descuento del Málaga CF - Burgos

El Málaga ha renovado ya a alrededor de la mitad de los abonados que tuvo la temporada 2021/2022, donde se quedó estancado en una cifra preocupantemente baja que a duras penas rebasó los 13.000. Lo ha conseguido a pesar de la controversia generada por la campaña de abonos que lanzó recientemente y que no ha sentado bien en muchos sectores del malaguismo. No sólo el mensaje, también lo tangible ha causado polémica. Uno de los mayores focos deriva del descuento promocionado para el partido ante el Burgos, donde se prometió un descuento del 20% en los precios de la 2022/2023 si se cumplían una serie de requisitos.

No era muy complicado acceder a esta promoción, con la que se buscaba un lleno en el estadio que se rozó finalmente. Cada abonado podía generar una entrada gratuita para llevar a un acompañante y si ambos acudían al recinto para el que fue el último partido del curso en La Rosaleda, el titular recibiría una reducción de una quinta parte del precio final de su abono del curso 22/23.

No son pocos los seguidores del Málaga que han acudido a renovar su abono y no han visto aplicado al descuento del 20% (el club lo hace automáticamente en teoría). Algunos han ido a pedir explicaciones o reclamar lo que les corresponde, la respuesta es que si no quedó registrado en los tornos, es como si no hubiera sucedido y por lo tanto no ejecuta la promoción. Sin embargo, en casi todos los casos es gente que puede demostrar que acudió a la cita y que llevan años siendo fieles a los blanquiazules.

Malos tiempos para el Málaga en este sentido, que está perdiendo mucha credibilidad ante sus propios seguidores. Al margen del descuento del día del Burgos, otras medidas no han sido bien acogidas y existe cierta frustración porque en la atención posterior no se han dado soluciones satisfactorias.