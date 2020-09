El administrador pone en aprietos a BlueBay y le explica cómo ayudar económicamente

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, hizo un extenso balance de la situación, aportando cifras claras. En los últimos tiempos se habló de un posible ofrecimiento de BlueBay para ayudar económicamente al club. El abogado, sin embargo, afirmó que nadie de la hotelera ha contactado con él y explicó cuál es el proceso a seguir si tan interesados están en aportar.

"Nadie se ha dirigido a mí de BlueBay ni de su entorno para ofrecer un préstamo, si es así que presenten un escrito en el Juzgado número 14 entre hoy y mañana de que quieren dar un préstamo. Nos vendrían muy bien 10 milloncitos. El trámite no es llamarme, lo sencillo es dirigirse al juzgado", dijo claramente en La Rosaleda el administrador.

También salió el tema de las posibles ofertas de compra del club: "Todo aquel que quiere verme tiene las puertas abiertas. Me reúno, me preguntan por la situación del Málaga, pero los accionistas son los que tienen que vender sus acciones. Me han pedido información económica del Málaga y les remito a la página web. Les explico la situación procesal, tanto en el procedimiento de instrucción y en instancia, a eso me limito. Yo no puedo vender el Málaga. No me quiero quedar de director general, no tengo ningún interés. Mi vida profesional ha sido intensa y bonita, tengo un despacho con personas maravillosas y trabajadoras".

Acerca de las presiones que pueda haber por parte de otros clubes por la situación y el trato al Málaga, Muñoz fue sincero: "LaLiga no me ha dicho nada, pero sin lugar a dudas estamos en el punto de mira. Más de un club habrá protestado, seguro. El Málaga desgraciadamente lo ha hecho mal, nos ha tocado bailar con esto. Lo cómodo hubiera sido presentar concurso en junio y que un administrador concursal se comiera el marrón. El año que viene muchos clubes van a estar como nosotros o peor".