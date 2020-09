Muñoz: "Si retiramos el ERE, en noviembre podría estar disuelta la sociedad"

Entró en terrenos farragosos José María Muñoz Jiménez, que se sentó por segunda vez ante los medios en la sala de prensa de La Rosaleda. Despejó el terror más inmediato, el de no poder contar con nuevos inscritos con vistas a la jornada 1 en Tenerife. Y también se explicó ante los abonados. Pero hubo más. Explicó con cifras la situación económica del club, matices con las normas, la aplicación del ERE y del límite salarial. Y una frase demoledora: "Si retiramos el ERE, en noviembre está disuelta la sociedad".

"Tenemos tres millones de pérdidas. Han caído patrocinios, espónsores y no hemos vendido abonos. Estamos sólo con espónsor y con algo de derechos audiovisuales. Esa es la realidad. Por la temporada pasada, algo más de 12 millones de desviación en el límite salarial. Casi regaño cuando alguien se deja la luz encendida, hasta en bolis de protocolo hemos recortado. No hay liquidez en este momento. Hemos conseguido que en mayo el Málaga tenga un superávit. Lo que tengo en banco y voy a cobrar seguro es positivo. Eso es lo que me dice el estado de tesorería. Hay nuevos contratos de patrocinio/publicidad, con los que hemos conseguido 115.000 euros más en la camiseta", narró Muñoz.

Acerca del asunto del límite salarial, matizó: "Ningún préstamo mejora el límite salarial. Si me dan 50 millones para el Málaga y eso no me ayuda en el límite salarial, sigo estando sancionado y desfasado en el límite salarial. El Málaga tiene una cifra presupuestada en torno a 12 millones, queremos subirla a 13, en la vida vamos a llegar a 30 millones. Ni así mejoraríamos el límite salarial".

Los plazos del ERE

"La AFE tenía que designar la comisión negociadora. Y hasta hoy no nos reunimos porque no había otra. A partir de este momento hay que negociar durante 30 días. Cada 4 días. La única petición de la AFE es que retire el ERE. Si lo hago el Málaga estaría en octubre en concurso de acreedores y en noviembre o diciembre en liquidación. Y ahí el Málaga estaría disuelto. Todo lo que se está tomando es crítico y esto aún más. Esto es algo pionero, nunca se ha hecho un ERE sin que haya de por medio un concurso, los plazos son los que son. Nuestra primera propuesta en la mesa de negociaciones no es indemnizar a los jugadores, es que salgan traspasados, por la viabilidad del Málaga. El Málaga no tiene liquidez para afrontar indemnizaciones importantes. Nos sentaremos en la mesa y trataremos de ponernos de acuerdo", explicó.

"En el hipotético caso de que no nos pongamos de acuerdo, nos levantamos, queda cerrada la mesa de negociación y a partir de ahí es el club el que decide cuándo ejecuta el despido de esos trabajadores. El 5 de octubre es una fecha clave para todas las partes", añadió, confirmando que llegados a este punto, el club tendría el tiempo (el real y el de los juzgados) como aliado: "Es la fecha límite para ambas partes. No dependemos de nadie para los despidos y luego en el caso de que lo recurran, ya se dirá en uno, dos, tres, cuatro años quién tiene la razón. Podría llegar hasta el Supremo. Y no quedan bloqueadas las fichas. Están despedidos".

Ampliación de capital

"Tiene que ser vía Junta General de Accionista y ahora no es posible, podría ser en octubre. Salvo que tengamos una devolución de los siete millones de euros de los Al-Thani, hay que hacerla. La convocatoria no precisa de la situación procesal de las acciones, yo puedo convocar mañana esa junta de accionistas de ampliación de capitales. El titular de más del 97% de acciones es NAS Spain y deberían comparecer ellos. Aprobar las cuentas anuales de la 18/19, que se va a convocar para mediados de octubre, y debe comparecer el representante legal de NAS Spain".

Tesorería

"En junio o finales de mayo, el Málaga no podía atender sus pagos y por eso se hizo la venta de Antoñín. Desde febrero o marzo hemos hecho reestructuraciones (estadio de atletismo, casas del jeque…). Eliminar gastos superfluos. Hemos conseguido en que en mayo o junio el Málaga tuviera superávit. Eso es lo que me dice el estado de tesorería. La deuda ha disminuido, y la deuda neta la hemos mejorado, pero hay una pequeña trampa: contamos con el dinero que la familia Al-Thani debe pagar. Si no pagan esa cantidad, el Málaga empieza a tener problemas. El crédito está vencido. Con esos 7 millones la deuda estaría en positivo".

Contratos

"El mínimo es 80.000 y el margen es algo más de 100.000. Si nos quedamos con 15 jugadores, podríamos tener hasta 18 con 80.000 euros. No podemos quedar nunca por encima. Supongamos un escenario donde se van todos, no podemos fichar por encima de dos millones de euros. No puede ser otra plantilla. Significa que no podemos atender pagos y el año que viene estaríamos en Segunda B. Seguimos excedidos, hemos entrado casi en 14 millones de euros. Al 5 de octubre no podemos llegar con esta situación inestable. Trataremos de agilizar con la AFE porque nos podríamos encontrar el 5 de octubre saliendo y entrando jugadores".