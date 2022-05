La afición del Málaga CF castiga a los jugadores tras la triste permanencia

La afición del Málaga estuvo a la altura de las circunstancias, todo lo contrario que los jugadores blanquiazules. Durante la semana agotaron el papel para alcanzar en esta jornada 41 la mejor entrada del curso. Era el partido del año y hubo más de 25.000 personas en las gradas y hubo un tifo majestuoso. Recibieron al equipo muchos de ellos, con colorido y pasión. Luego llegó el juego y la decepción. Y, por supuesto, el malaguismo dictó sentencia.

Cuando terminó el partido, con la deshonrosa permanencia tras caer con un Burgos salvado, estalló la ira contra el equipo después de una temporada angustiosa y que despide sin ganar en La Rosaleda desde aquella tarde ante Las Palmas de hace más de medio año.

Los grandes señalados son los jugadores, que escucharon algunos de los cánticos clásicos cuando se dan situaciones similares. “Jugadores mercenarios”, “Esta camiseta no la merecéis” y ”El Málaga somos nosotros”. Fueron algunos de los más repetidos. No todo sucedió dentro del estadio. Una vez que se fueron desalojando las gradas de Martiricos, no pocos seguidores se plantaron en la entrada del parking de La Rosaleda para espera a los futbolistas y pedirles explicaciones.

Un triste final para la temporada como definió el propio Guede. Falta el trámite de cerrar con la salida a Lugo, donde ya no se juega nada. Málaga tendrá que esperar meses para celebrar un triunfo en casa.