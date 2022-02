Ya se han dado a conocer las alineaciones del Málaga CF - Almería, correspondiente a la jornada 27 de la Liga SmartBank, que arrancará desde las 20:30 en La Rosaleda. Natxo González no efectúa grandes cambios, con las únicas novedades de Jairo y Javi Jiménez en el once, en detrimento de Jozabed y Cufré, que no ofrecieron grandes soluciones en Zaragoza.

El resto de jugadores se mantienen, así como la portería con Dani Barrio. Roberto vuelve a ser la referencia en ataque. Antoñín, Jairo y Paulino serán los referentes en la línea previa a la del canterano, previsiblemente será el cántabro el que ocupe la mediapunta. Escassi y Ramón, de nuevo en el doble pivote, así como Peybernes y Lombán como centrales.

El once del Málaga CF

Dani Barrio; Víctor Gómez, Peybernes, Lombán, Javi Jiménez; Jairo, Escassi, Ramón, Antoñín; Paulino y Roberto.

La alineación de la UD Almería

Fernando; Pozo, Chumi, Babic, Akieme; De la Hoz, Samu; Portillo, Robertone, Appiah; y Sadiq.

El banquillo del Málaga CF

Dani Martín, Brandon, Febas, Vadillo, Jozabed, Ismael, Sekou Gassama, Cufré, Ismael Gutiérrez, Benítez, Kevin y Dani Lorenzo.

Los reservas de la UD Almería

Makaridze, Aitor Buñuel, Iván Martos, Eguaras, Juan Villar, Curro, Dyego, Juanjo Nieto, Javi Robles, Centelles, Carriço y Arnau.