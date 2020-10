Los ánimos del alcalde De la Torre al Málaga

La situación institucional en el Málaga es de relativa calma, todo lo que puede ser un club intervenido por la justicia por acciones presuntamente delictivas de su presidente, con varios frentes abiertos. Más de medio año después de la llegada del administrador judicial, José María Muñoz, se piensa que quedan momentos duros, pero que lo peor ya pasó.

En todo este proceso, al alcalde De la Torre ha sido un actor importante. Ha propuesto inversores, llegó a viajar a Catar para reunirse con Al-Thani y convencerle de que vender el club era lo mejor y se involucró para encontrar soluciones. Desde su cuenta de Twitter, el alcalde manda ánimos tras cada partido al equipo, siempre con un recuerdo al administrador judicial. "Aunque el resultado del Málaga hoy no haya sido victoria sino empate, mi felicitación al club por un digno resultado. Es un equipo recién formado que ha de hacer más rodaje en próximas jornadas. Animo al equipo, a Pellicer, al administrador judicial y a la fiel afición", decía De la Torre.

Meses atrás, el primer edil de Málaga se pronunciaba sobre las cualidades que debería tener el nuevo propietario del Málaga si se ejecutaba su venta. "Me interesa que sea gente solvente y honesto, con eso me basta. Obviamente si van a un club el deporte le interesa. Que sean serios, solventes y honestos me parece esencial. Que no pretendan utilizar al club no como plataforma de negocios o para lo personal. Que quieran triunfar ellos si triunfa el club. El éxito del club es del Málaga, que si no son de aquí estén enamorados de Málaga. Que conozcan la potencialidad de la ciudad. No entienden que un club de Málaga no esté en Primera, es lo que todos queremos. La solvencia económica y la honestidad me parecen esenciales, que no busquen plataforma para negocios personales o proyecciones personales, sí del club y de la ciudad", decía.