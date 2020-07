De la Torre y su análisis del Málaga: Al-Thani, posibles compradores y perfil, Arraijanal...

Francisco de la Torre fue el último invitado de Encuentros Deportivos Online, una iniciativa de la Asociación de Periodistas Deportivos. El alcalde de Málaga repasó muchos temas durante la hora de charla, pero se centró sobre todo en la actualidad del Málaga, donde habló sobre el jeque Al-Thani, los posibles compradores para el club y el perfil que él desea que tengan, cómo van las obras de La Academia de Arraijanl, etc. El encuentro fue moderado por la periodista Cristina Mena (Canal Sur) y participaron los periodistas Dani Marín (El Desmarque), Javier Bautista (Cadena Cope) y Félix Godoy (Málaga Hoy).

De la Torre trató los siguientes temas:

Partidos a puerta cerrada

"Es diferente. Hay una ambientación y sonido que se permite, que es grabado, de apoyo y tal, pero muy distinto. Es una sensación rara, se echa de menos al público. Es como que falta un elemento muy importante, forman parte de ese gran espectáculo".

Objetivos para el futuro

"Hay que plantear la próxima temporada el ascenso a Primera, me consta que el administrador, que es una persona honesta y limpia y busca lo mejor para el Málaga, sus esfuerzos van en esa dirección".

¿Cómo ve la situación?

"Tengo información la justa, tiro de la lógica colaboración que debe haber y hay. La jueza ha buscado un gran profesional, con experiencia en gestión, con valores de honestidad y transparencia para buscar el bien del club. El tema va a estar en los retrasos y recursos que pongan los propietarios, que no han estado a la altura. Han creado una situación que ha perjudicado al Málaga como entidad y a la ciudad. Las salidas serán siempre de la mano del administrador y de la jueza para que las cosas vayan en términos de seguridad jurídica. Me consta la buena intención del administrador y que la jueza está actuando con una profesionalidad extraordinaria. La justicia es lenta y retrasa lo que nos gustaría que fuera con más velocidad. Tengamos confianza en la justicia".

Obras en Arraijanal

"En La Academia colaboramos para orientar al club y la Fundación de cómo hacer las cosas para que los plazos sean respetados en las obras, para que no haya normas que se puedan volver en contra. Es fundamental que el club cuide su cantera. Hay que dar el tiempo que legalmente corresponda, hay tiempo amplio para que se puedan hacer las obras. Si corresponde se quitará la concesión, no tenemos por qué. No queremos complicarle la vida al Málaga. Tienen tiempo para reaccionar y desarrollar las obras. Es bueno que pensemos en el futuro y pensemos con cabeza para tener una Academia que complemente al primer equipo y que siempre el equipo tenga una proporción importante de jugadores de la ciudad y la provincia y hará que la afición se implique más. Nos importa mucho esto y nos interesa facilitar las cosas con La Academia. No haremos una cosa ilegal, se irán retomando las obras conforme el Málaga pueda. Hicimos un esfuerzo muy grande para adquirir un espacio en Arraijanal. Nadie puede negar que no gastamos en aprovechamiento urbanístico en otras zonas de Málaga, la friolera de 60 millones de euros en el parque. Demuestra la compatibilidad del espacio ambiental y del fútbol".

Posibles alternativas a Al-Thani

"En relación a la marcha del club no nos corresponde. Hay una intervención judicial y las leyes plantean que debe ser así, que los derechos de cualquiera estén protegidos. Nadie le va a quitar las acciones a los propietarios, pero si no están a la altura con dinero necesario, no encontraron camino o no quisieron vender, y no quisieron ampliar capital para no perder el control. Al-Thani no quiso vender en su momento, hoy el Málaga vale menos. Tendrá su valor, el que corresponda. LaLiga tiene buena imagen de la gestión de ahora. Esas expectativas de ampliación, que no hicieron, ahora puede que haya los recursos necesarios para poder plantear una temporada sólida y luego para subir a Primera. Confiamos en la justicia y en la administración del administrador".

La Rosaleda

"Va a depender mucho de la nueva etapa del Málaga en cuanto a unos nuevos responsables para plantear un nuevo proyecto. Tener el estado de propiedad pública provoca un estado diferente a que si fuese de capacidad privada, para darle vida a la ciudad. Abrí la posibilidad de que nos pudiésemos desprender de ellas, pero otras instituciones no estuvieron tan propicias. No veo al Ayuntamiento como copropietario de La Rosaleda. Si tienes confianza en la gestión del club nunca el estadio va a ser objeto de préstamo".

Supervivencia del Málaga

"No contemplo desaparición bajo ningún concepto, descender me resisto a ello. Los jugadores saben lo que se juegan, ellos quieren lo mejor para el Málaga porque sería lo mejor para ellos. Tengo mucha confianza. Estamos en buenas manos, desaparecer bajo ningún concepto, tenemos un escenario de serenidad y tranquilidad. El objetivo es que la próxima temporada podamos confeccionar un equipo que nos permita aspirar a Primera".

¿Hay compradores?

"Yo sé que haya grupos serios y solventes interesados en el club, por una forma legal, lo que corresponda. Me consta por lo que me ha dicho el administrador judicial, se han dirigido más de un grupo y de dos. Hay que ver las fórmulas para que eso pueda avanzar. El propietario, que el Málaga vale menos que hace dos años, con sus abogados pone todos los obstáculos para retrasar cualquier paso en ese sentido. Se avanzará no puede paralizarse, estoy convencido".

Perfil de los posibles nuevos propietarios

"Me interesa que sea gente solvente y honesto, con eso me basta. Obviamente si van a un club el deporte le interesa. Que sean serios, solventes y honestos me parece esencial. Que no pretendan utilizar al club no como plataforma de negocios o para lo personal. Que quieran triunfar ellos si triunfa el club. El éxito del club es del Málaga, que si no son de aquí estén enamorados de Málaga. Que conozcan la potencialidad de la ciudad. No entienden que un club de Málaga no esté en Primera, es lo que todos queremos. La solvencia económica y la honestidad me parecen esenciales, que no busquen plataforma para negocios personales o proyecciones personales, sí del club y de la ciudad".

¿Ha pedido el Marbella La Rosaleda?

"No tenemos noticias de ello, tendría que opinar mucho el Málaga por tema de compatibilidad. No vería problema en ello, pero todo condicionado a que no le cree problemas al Málaga. Me alegraría que subiera. Al Marbella le viene mejor hacerlo cerca de su afición. Abierto a ello, pero que siempre que no le cree problemas al Málaga".

¿Contactos con el jeque?

"Ha habido mucho tiempo sin contacto, desde octubre que hice un viaje a Catar. En los meses previos hubo contactos, más de WhatsApp, muy breves. En el viaje no hubo conversación con él, sí con gente que le conocía. Si no hubiera querido vender a un grupo solvente español, que pudiera confiar en gente de Catar con solvente y a la altura de las necesidades del Málaga. Él sabe de sobra. Tiene que estar la propiedad a la altura y las necesidades del Málaga, si no está un paso al lado. No tiene por qué ser una venta tal... una especie de subasta que beneficie al propietario. Se lo dije. Un grupo serio y objetivo, defendiendo sus intereses. Un precio de salida que dijeran expertos, la propia Liga. No se trataba de atropellar a nadie. Creo que hoy el Málaga vale menos porque no se ha actuado inteligentemente desde su entorno, es mi opinión. Lo digo porque es un club en Segunda con unas expectativas de no subir este año al menos. El año que viene costará. Hablo cuando yo hice de canal con un grupo español, que entonces estaba el Málaga en Primera sin saber si bajaba. En aquel momento podía valer más, pero eso es historia pasada. No puedo hacer moviola para atrás. No tengo nada contra Al-Thani, me gustaría que no saliera perjudicado, pero es evidente que no va a recuperar esa inversión. El Málaga vale muchísimo menos".

Ciudad de Málaga

"Hemos sentido la responsabilidad de ser propietarios, hemos puesto los medios para reparar los puntos de luz para lo que se acoja. Lógicamente se está estudiando la forma, antes estaba conveniado con el Málaga, para hacer más llevadera esta carga. Con mil frente por la situación del COVID-19 queremos buscar partidos de fútbol en invierno de clubes que no pueden hacerlo allí y algún ocio musical para poder equilibrar las cuentas porque cuesta mucho mantenerlo. A partir de agosto seremos nosotros y trataremos de hacer frente a ello. Tenemos que buscar las fórmulas de equilibrio y se podrán acoger campeonatos de atletismo. Hay siempre ocasiones de utilizar unas pistas que son muy buenas y los aficionados del atletismo merecen que no nos olvidemos de ellos".