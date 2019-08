17 años de una gesta

Todo malaguista que se precie que haya visitado el Museo&Tour de La Rosaleda ha podido darse cuenta de que eje central de la visita es un pequeño trofeo. Pequeño de tamaño pero no de importancia. Se trata de la Intertoto.

Hace ya 17 años que la entidad blanquiazul se alzó con su primer (y hasta la fecha el único) título europeo. Los aficionados más jóvenes quizás no se acordarán, o algunos ni habrían nacido, pero el 27 de agosto de 2002 el Málaga culminó la eliminatoria ante el Villarreal en La Rosaleda, no solo proclamándose campeón, sino consiguiendo por primera vez la clasificación para la conocida por aquel entonces como Copa de la UEFA.

La final se disputaba a doble partido y en la ida los boquerones ganaron 0-1 en El Madrigal. En la vuelta, los hombres de Joaquín Peiró aguantaron el empate a uno con garra en un partido muy disputado e hicieron valer el resultado conseguido fuera de casa. En la copa de la UEFA disputada la siguiente campaña, el Málaga hizo un dignísimo papel. Los blanquiazules cayeron en cuartos de final frente al Boavista portugués en los penaltis.

Ya ha llovido desde aquella final, pero ahora, 17 años más tarde algunos de los protagonistas de aquella gesta recuerdan lo sucedido. Koke Contreras lo valora como "un orgullo profesional más allá de la Champions o ir a la selección" y analiza a aquel Villarreal: "Equipo muy parejo a nosotros porque ellos venían de poca tradición en Primera División". En la misma línea se mueve Iznata:"Tenían jugadores importantes como Palermo en la delantera, un matador". Quien también resalta que la Intertoto "fue el primer título internacional conseguido por un equipo andaluz".

Josemi, por su parte, recuerda aquella temporada: "Fue una época muy bonita en el Málaga, donde la gente no estaba ilusionada solo con La Liga, también con jugar una competición europea. Fue un año bonito e intenso". Y no se olvida de el cambio que supuso para la entidad. "El Málaga creció y dio un paso adelante. Nos afianzamos como un equipo de los que acaba entre los diez primeros cada año con muchos jugadores de la cantera. Son años que me gustaría volver a repetir", relató el ex jugador blanquiazul.

Otros miembros del actual Málaga que estuvieron presentes en la consecución de la Intertoto fueron: Duda, jugador con más partidos en la historia del club y actualmente ligado a La Academia y Miguel Zambrana y Juan Carlos Salcedo (utilleros) y Marcelino Torrontegui (masajista), con más de 20 años al servicio del Málaga.