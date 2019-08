Samu Casado anuncia su salida del Málaga

El canterano Samu Casado ha anunciado a través de sus redes sociales que abandona el Málaga. El portero de 22 años se marchará cedido después de nueve temporadas en la disciplina blanquiazul en las que se llegó a proclamar campeón de España juvenil en 2016. Su salida ya estuvo encaminada hace varias semanas, aunque finalmente se paró a petición de Abdullah Al-Thani, pero esta vez es la definitiva y el Alcorcón parece su destino más probable.

El jugador pasó las últimas tres temporadas en el Atlético Malagueño y compaginó el puesto en la portería junto a Kellyan García en esta última, en la que disputó 19 partidos. Samu Casado no llegó nunca a tener la oportunidad en el primer equipo pese a participar en numerosos entrenamientos y esta campaña no entraba en los planes de la dirección de la cantera, llevada por Rafa Gil hasta principios de agosto, en su plan de reestructuración tras el descenso del filial a Tercera.

Queda que al menos el guardameta, con contrato hasta 2021, no se desvinculará totalmente de la entidad, como sí hicieron Álex Robles para marcharse al Sevilla Atlético o David Ramos y Deco (Melilla), que acabaron contrato. En su adiós a través de redes sociales, Samu Casado dejó un mensaje de cariño y agradecimiento para el malaguismo y sus compañeros y técnicos, con mención especial para el fallecido Manel Casanova, ex director de La Academia.

Carta de despedida de Samu Casado

"Ha llegado el momento, con todo el dolor de mi corazón, de decir adiós. Finaliza mi etapa en Málaga y solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de vosotros. Llegué hace 9 temporadas siendo un niño y ahora me voy siendo un hombre. Desde el primer día me sentí en casa.

Gracias a todos los entrenadores que he tenido desde que llegué aquí, de todos he aprendido a ser mejor. Mención especial para Manuel Ruano y Mario Bazán, que siempre apostaron por mí. Gracias a los fisios Pepe Tapia y Pablo, que estuvieron a mi lado en los momentos más difíciles. Gracias a todos los compañeros que he tenido, algunos de vosotros sois y seréis hermanos para siempre. Gracias a la gente del club y en especial a Manel Casanova, siempre te llevaré en el corazón.

Y GRACIAS a toda la afición malaguista por haberme apoyado siempre, en los momentos buenos y en los no tan buenos, jamás olvidaré vuestro cariño.

Un malaguista de corazón".