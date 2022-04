Otro arbitraje que indigna al Málaga CF

Es compatible admitir que el Málaga fue inferior al Las Palmas en el grueso del partido y que el partido podía haber sido ventilado antes (aunque el empate pudo llegar perfectamente en el arreón final) con que un nuevo arbitraje desconcertó al equipo malaguista. La labor de De la Fuente Ramos, con González Esteban en el VAR, volvió a causar cierta indignación entre la afición.

No hubo decisiones escandalosas, pero ante la duda siempre soplaba con aire local. Muchas faltas en balones divididos que para un lado sí y para otro no, el criterio para dejar jugar estaba difuso y el contacto se permitía... o no, según quien conducía. La principal jugada de área fue lo que en directo pareció un derribo de Álvaro Vallés a Sekou Gassama tras un rechace. El meta se lleva por delante al delantero catalán, que intenta seguir la jugada porque el balón queda muerto y hay una serie de rechaces, que finalmente la zaga canaria acaba sacando.

El principal argumento de los siempre guardianes de las decisiones del árbitro era ése, que si Sekou no había protestado es que no había habido nada. Pero sí, hay un derribo que De la Fuente Ramos no pitó y que tampoco González Esteban estimó desde la Sala VOR. Una más para la saca. El colofón fue una expulsión de un Víctor Gómez demasiado acelerado ya en el descuento. No tiene mucha defensa el lateral ahí. El peaje es perderse un partido trascendental ante el Oviedo.