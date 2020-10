"Tiene que ser un aviso, cuando nos ponemos la camiseta no hay excusas"

No puso paños calientes a la goleada recibida el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer: "Está claro, el resultado lo dice todo. Las fases del juego en la que dominamos, no hemos dominado, el rival ha sido superior, pero no es excusa. es verdad que estamos en periodo de construcción, sabíamos que las tres victorias cuestan muchísimo, sabíamos de la realidad nuestra. Estas situaciones no se pueden repetir. En ciertos momentos parece que el equipo ha estado en el partido, pero tenemos que estar siempre, y más contra un rival así de bueno".

"Nos han desajustado los dos primeros goles y hubo vaivenes. el equipo tiene que ser mucho más sólido en todas las facetas. Pedir perdón a la afición por esta derrota. Estamos en fase de construcción. Jairo, Jozabed, Pablo tienen ese pase para sus compañeros pero han entrenado poco, tenemos que coordinar a todo el equipo y los mecanismos. De esta derrota hay que sacar todos los errores que cometimos y alguna cosa que ha podido salir bien, reforzarla", explicó el entrenador blanquiazul.

Preguntado por si cataloga el choque de accidente fue claro: "No. Hay que aprender. Sabemos las circunstancias de las dos victorias, que había que estar al límite en el nivel defensivo y ser muy solidario, estar muy bien en los duelos individuales y todo eso no ha ocurrido hoy. Es fútbol y ante estas adversidades, más allá del resultado, hay que mostrar solidez y hoy no ha sido así. Tiene que ser un aviso para nosotros, aunque sabemos el trabajo de humildad y sensatez, pero somos el Málaga y no tenemos ningún tipo de excusa. Después del 3-0 hubo 10 minutos que no me han gustado absolutamente nada, el equipo se ha hecho muy largo y eso no puede ser. el último gol...Son situaciones en las que nos tiene que doler el alma en cada opción, pero somos un equipo nuevo. hemos dado este paso hacia atrás y habrá pasos hacia delante en los próximos partidos".

Además, señaló el camino a seguir dentro de las circunstancias que tiene ahora mismo el equipo: "Al final son pequeños detalles de jugadores que llevan poco tiempo entrenando con nosotros y ves que cuando estén con el tono físico adecuado nos ofrecerán muchísimas cosas. En este escenario trato de ver las cosas positivas, que hay poco. No hay excusas, una vez que nos ponemos la camiseta del Málaga, no hay situaciones en que nos valgan la falta de entrenamientos o mucha gente nueva. Hemos intentado cambiar y ajustar el equipo, es verdad es que hay jugadores con pocos entrenamientos y que van cogiendo ritmo. Ya tenemos que estar preparando el partido contra Las Palmas y recuperar el adn que nos hizo cumplir el objetivo la pasada campaña y que este año debe de ser el objetivo para ir sumando puntos. Los jugadores se tiene que ir soltando y trabajaremos muchas horas y mucho porque no hay otro camino".