Otro balón parado que duele

El Mirandés supo sacar la máxima rentabilidad de sus jugadas de ataque. Vivian mandó al fondo de la res un balón que partía de una falta y le sisó al Málaga los tres puntos en un partido que tenía controlado y que dominaba. Es la tercera derrota por la mínima que llega desde un balón parado.

Los malacitanos han sido derrotados por la mínima en cinco partidos en lo que va de curso. El del Mirandés es el tercero en el que una acción que parte de una falta o un balón parado desarma a los andaluces. Recientemente, en la derrota (1-2) contra el Zaragoza, el segundo tanto de los maños cobrado por Vigaray también parte de una acción a balón parado. También en La Rosaleda, frente al Cartagena el 1-2 definitivo llegó por una falta lateral que acaba entrando en la portería malaguista, y a estos dos envites se suma la derrota contra el Mirandés. Los otros dos choques perdidos por la mínima fueron contra el Sporting de Gijón en El Molinón (1-0) , y contra el Leganés en Martiricos (1-2) con un gol de Juande en propia puerta y un penalti transformado por los madrileños.

Además, en el empate a dos contra el Lugo en La Rosaleda, la segunda diana gallega también llegó por una falta lateral y el Albacete empató a uno con un gol de penalti. En total un pequeño saco de puntos que se le han escapado al Málaga en distintas circunstancias pero con un denominador común al que el propio Sergio Pellicer se refería tras el choque en tierras burgalesas del pasado lunes.

“Es una acción de balón parado. Si no es fuera de juego, está mal defendida”, explicó en referencia al gol encajado y añadió: “El partido estaba donde queríamos, pero el resultado no. Esto es fútbol, no hay excusas, hay que ver esas acciones en que fallamos. Las acciones críticas en el fútbol son las transiciones y el gol”. Un detalle que dio al traste con la posibilidad de puntuar, aunque es cierto que el Mirandés no creó prácticamente peligro.