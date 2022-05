Los capitanes del Málaga CF admiten el fracaso

Dos de los capitanes del Málaga CF hablaron al finalizar el partido ante el Burgos y, por lo tanto, tras alcanzar la permanencia en Segunda División. No pudieron paños calientes, todo lo contrario. Tanto Alberto Escassi como Luis Muñoz -de los cuatro capitanes los dos que seguirán seguro- admitieron que la temporada ha sido un fracaso y que están en deuda con la afición malaguista.

"Esto es muy desagradable. Me ha dolido muchísimo, pero nos la tenemos que comer. Como si tenemos que estar más en el centro del campo. La afición no nos puede dar más y el Club ha hecho la promoción. Más que han hecho es imposible”, comentó Escassi, que añadió: "No hemos hecho las cosas bien. Este partido era a muerte, nos jugábamos la vida, muchísimo. Estoy avergonzado porque la gente nos ha dado todo, el campo estaba a reventar. Nos han dado muchísimo más de lo que han recibido. Como malagueño y malaguista duele mucho que te digan mercenario. La sensación es muy triste y jodida. Me da vergüenza salir a la calle. Cómo miro a la gente a la cara con la temporada que hemos hecho con lo que nos han apoyado. Es súper jodido cómo te despides de la afición, con la razón que tienen”.

Con el "perdón" por delante habló Luis Muñoz: “Me voy súper jodido a casa, tengo familiares en Málaga y tengo que tragar. Parecía que el año iba a ir bien, luego mal y nos hemos salvado de esta forma. No hemos estado ni un pelín a la altura de lo que ha sido la afición con el equipo. Nos hemos quedado hablando entre nosotros. Toca tragar y aceptar lo que nos digan, con el año que hemos hecho y de la manera que nos hemos salvado. No hemos sido capaces de ganar con un rival que no se jugaba nada. Eso no puede pasar, somos el Málaga. Nos hemos salvado, pero no hubiésemos querido dar esta imagen”.

La imagen no cabe duda que no fue buena, más bien lo contrario: "No es la que merece ni el club ni la afición. No hemos estado a la altura de la exigencia y el año que viene el que venga tiene que morir por este club. El objetivo está cumplido, pero no queríamos dar esta imagen. Solo satisfecho por la salvación de este club, pero quien venga tendrá que darlo todo. Si todos hubiéramos dado un poco más no se hubiera dado esta situación”.

“Empezamos muy bien, en la jornada 7 estábamos en playoff porque éramos muy fuertes en casa. No sé si nos pensamos que éramos mejores de lo que realmente somos. Es una locura que no hayamos ganado ningún partido en casa en 2022. Hemos que hemos sido tíos para hacer lo que hemos hecho en el campo, tenemos que ser tíos para hacer autocrítica”, analizó Escassi: "La lectura positiva es que nos hemos salvado y la temporada que viene será totalmente diferente. Por la afición, el escudo y el club tenemos que guardar respeto, seguir entrenando e ir a ganar, aunque no nos juguemos nada, e irnos de vacaciones con una victoria. Queda una semana y hasta que no se termine el partido del Lugo tenemos que seguir trabajando. Hay que aprender de los errores de esta temporada”.