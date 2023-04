La capitanía regresa a Luis Muñoz

El brazalete de capitán del Málaga CF se ha convertido esta temporada en una pesada losa complicada de llevar, ya que debido a la situación deportiva aporta un plus de exigencia extra para el jugador que lo porta, el cual en ciertos momentos no llegó a actuar como se espera de esta importante figura. Por eso, ya han pasado por ahí varios esta campaña. Incluso, llegó a llevarlo Lago Junior, quien aterrizó en Martiricos en el mercado invernal y por lo tanto no se encontraba de primeras en la votación que realizó la plantilla para escoger a los tres elegidos para desempeñar dicha responsabilidad. Después de la derrota ante el Albacete, donde Luis Muñoz se auto expulsó justo cuando los blanquiazules habían levantado el resultado adverso, el canterano fue relevado por Juande ante el Zaragoza en La Rosaleda y posteriormente por Escassi contra el Granada en Los Cármenes.

Tres jornadas después este regresó de nuevo al brazo del centrocampista de Nueva Málaga, fue en casa en la derrota ante el Racing de Santander de José Alberto López. Sin embargo, Pellicer sorprendería dándoselo al ya comentado extremo para los encuentros ante Las Palmas en la isla y el Levante aquí en La Rosaleda. Es más, parecía que Lago Junior se terminaría haciendo dueño de este, pues el técnico de Nules destacó en varias ocasiones que su entrega es incuestionable y, además, es un líder para sus compañeros, dos cuestiones que le hicieron tomar dicha decisión al míster blanquiazul. Pero no, este volvió a seguir rotando, en la victoria ante el Leganés recayó sobre Escassi y finalmente esta última jornada ante el Andorra el elegido fue otra vez Luis Muñoz, el primer capitán. Tres jornadas después dichos galones regresaron.

A pesar de todo, queda claro que para Pellicer el brazalete es un premio por el trabajo realizado, por eso el 8 blanquiazul debió ganárselo tras ciertas actuaciones que no contentaron a su técnico. Además, el míster de Martiricos recalcó en diversas ocasiones que su plantilla se encuentra en un momento delicado y por eso debe protegerlos. Por ese motivo no quiere que vean la portabilidad de este emblema como una carga, sino como una recompensa a que dicho jugador está haciendo las cosas bien; dentro de lo posible.