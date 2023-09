Así son las condiciones de la cesión de Andrés Caro al Betis Deportivo

Andrés Caro es uno de los jóvenes de confianza de Sergio Pellicer, pero el propio técnico malaguista consideró que una cesión sería una mejor oportunidad para él de cara a futuro que mantenerlo en plantilla con pocas posibilidades de participar por la presencia de varios efectivos en su posición de mayor nivel, como es el caso de Juande, Nelson Monte y Einar Galilea. Debido a esto, salió en calidad de préstamo con rumbo al Betis Deportivo con opción de compra.

Según pudo conocer Cadena SER Málaga, el salario del jugador se reparte entre ambos conjuntos, siendo la entidad malaguista la encargada de abonar un montante mayor que la verdiblanca, pese a que el futbolista vaya a prestar sus servicios a la escuadra sevillana.

Esta operación incluye una opción de compra que ha dado mucho de qué hablar y ha puesto en tela de juicio el proyecto de cantera, que trajo Loren Juarros. El montante de esta operación sería de unos 185.000 euros y debería de comunicarse antes del 30 de mayo de 2024. A partir de este momento, el Betis tendría 30 días para hacer efectivo el pago a la entidad de Martiricos.

Además, cuenta con varias cuantías asignadas como variables que debería de abonar el cuadro verdiblanco al Málaga CF en caso de suceder ciertas acciones. Si el jugador disputa diez partidos con el primer equipo, el precio ascendería 50.000 euros más IVA. Si lo hace en 20 ocasiones, recibiría 100.000 euros más IVA y si lo hace en 30 o más, pues recibiría 200.000 euros e IVA. Estos pagos serían acumulativos, es decir, que si el jugador llega a la treintena de duelos con el conjunto de Manuel Pellegrini, la entidad de Martiricos recibiría 200.000 euros más IVA. Para que cuente como partido jugado con la escuadra de la capital andaluza, el futbolista deberá disputar al menos 45 minutos o salir como titular.

En el caso de que Andrés Caro acabe perteneciendo al Real Betis por ejercer su opción de compra, el Málaga CF se reserva el 20% de la plusvalía, que consiga el equipo andaluz en un futuro traspaso del central a cualquier otro club.

En el caso de la opción de compra, el cuadro de la Costa del Sol y el sevillano no tienen toda la potestad sobre lo que suceda, ya que si el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, denegase la operación, pues no se podría llevar a cabo y no tendría efectos legales sobre ninguno de los dos clubes, es decir, que la jueza es la que decide si aprueba la venta o no.