La clave invisible de la mejoría del Málaga CF

¿Dónde están las bases de la mejoría del Málaga? La situación sigue siendo crítica, pero el Málaga ha puntuado en cinco de los últimos seis partidos, consiguiendo 11 de 18 posibles. En el último mes y medio los números son de zona media-alta, pero lo que cuenta es la tabla final y aún se está lejos. Pero más cerca que hace dos semanas.

Sergio Pellicer explicaba que una de las claves esenciales para el crecimiento del equipo está en el trabajo de los jugadores que apenas están teniendo protagonismo pero que han elevado sus prestaciones en el trabajo diario para que el nivel colectivo crezca. "Para mí el éxito de competir mejor y aumentar el rendimiento individual de los titulares es de los que no participan. Veo a Álex Gallar, a Ndiaye, Genaro, Jozabed... No me quiero dejar a nadie. Todos están haciendo un trabajo del día a día que les brillan los ojos, nadie se relaja. Posiblemente puedan aparecer en este tramo y también tener un momento mágico", decía el técnico castellonense.

"Debemos darnos cuenta de que el camino es el esfuerzo, la humildad, el sacrificio, el trabajo diario. Veo ahora a los jugadores con más confianza, el estado mental es clave, ganar aumenta la autoestima. Lo dije tras el partido de Villarreal, estoy viendo cosas muy diferentes, hay espíritu de equipo, el talento individual se ha puesto al servicio del colectivo. Contra el Cartagena fue muy diferente el partido al de Villarreal, donde hicimos el mejor partido de la temporada y aun así sufrimos para mantener el 1-2. Ante el Cartagena supimos competir gracias al aliento de la afición. Es competir en la categoría, a pesar de nuestros errores, que tenemos que hacer autocrítica y nunca olvidarlo. Hay que mantener el estado mental, hay confianza y esa conexión con la gente que nos hace mejores", cerraba Sergio Pellicer.