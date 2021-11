José Alberto y los fichajes de invierno del Málaga CF

Se acerca el mercado de fichajes de invierno y el Málaga estudia sus opciones. Lo hace como siempre, en equipo, con comunicación constante entre La Cueva y el cuerpo técnico que capitanea José Alberto López. 17 jornadas han servido para ver con más detalle hasta dónde puede llegar la plantilla que se formó en verano y qué elementos de la cantera están más preparados para dar el salto o cubrir eventualidades. Además de los rendimientos, las lesiones también reorientan prioridades.

Se aguantó con la baja de Luis Muñoz de larga duración para reforzar el centro del campo, pero la inoportuna lesión de Ramón Enríquez obliga a reflexionar sobre si hay que lanzarse al mercado, teniendo en cuenta además que Ismael Gutiérrez -por una u otra cuestión- no ha pasado de un rol casi testimonial. También se bucea en el Atlético Malagueño, donde hay futbolistas interesantes y de muy diverso perfil.

"No hemos hablado mucho sobre eso porque no hemos tenido demasiado tiempo. Pero sí creo que son cosas que debemos estudiar, valorar y analizar la situación de la plantilla con la cual estamos muy contentos", aseguró el entrenador asturiano en una reciente entrevista en el diario AS, donde añadió: "Sí creo que hemos tenido situaciones en las cuales creo que debemos reflexionar y ver si podemos mejorar porque la lesión de Luis Muñoz fue un palo muy duro. Y se nos ha caído Ramón durante un tiempo. Son situaciones que tenemos que estudiar bien".

Así que la necesidad de un centrocampista está ahí. Habrá que ver qué ofrece el mercado y hasta dónde está dispuesto a llegar el club en una ventana que es tan complicada por la invernal. El trabajo de la dirección deportiva está siendo constante, tanto para abordar posibles renovaciones como para peinar las categorías que le interesan por razones lógicas.

Otra cuestión es la delantera. Cuando a José Alberto se le preguntó por este asunto concreto, despachó con un "veremos". Lo cierto es que se busca más gol. Y eso no significa que no se crea en lo que hay, al contrario. El técnico confía mucho en Sekou, que ya empieza a dar cierto rendimiento en forma de goles. Pero hay dudas con Chavarría porque todavía le falta para regresar y no se sabe bien a qué nivel lo hará.