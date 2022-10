"Nos conformamos con salvar la temporada, es triste pero es así"

¿Cómo se sale de la situación en la que está inmerso en Málaga? Es la pregunta que flota en el ambiente en el club y su entorno. Dos ex jugadores y canteranos del club, Juan Gutiérrez Juanito y Juan Calatayud, con larga trayectoria en el fútbol profesional y miembros de aquel filial que ascendió a Segunda A, estuvieron, respectivamente, en Área Malaguista de 101 TV y Minuto 91 de 7TV y explicaron su punto de vista sobre el delicado momento deportivo.

"El Málaga tiene el problema del gol, de 12 partidos siete no ha hecho gol, si se le ponen por delante pierde siempre, ni siquiera empate. Hasta el penalti hace un partido bastante digno, sin apenas ocasiones ni acercamientos del Oviedo, tiene la de Cristian en la falta y la de Febas muy clara. Es penalti, pero el jugador no tiene margen para evitarlo. El Málaga se queda sin recursos. Los cambios no funcionaron. Sin Gallar y Hervías está limitado. No le da para remontar partidos", señala Juanito, que estuvo trabajando en la Academia hasta hace un par de temporadas: "El Málaga, más allá de sus carencias en posiciones, tiene carencias de jugadores de un determinado perfil. Ramón, Febas, Jozabed... Son parecidos. Cristian, Lorenzo, Fomba sí tienen un perfil distinto. La cantera sí te da otras cosas. Si había mala suerte en la posición de central ahora hay mala suerte en la posición de extremo. Gallar, Hervías y Haitam no están. Febas por fuera no resulta. Probó en Oviedo Loren y Fomba".

"Ramón hace un buen partido ante el Lugo, pero si queremos meter a N'Diaye y Luis Muñoz, necesitamos otro jugador distinto de perfil ofensivo, como Lorenzo o Villalba. Dani le ha adelantado por la derecha. O Fran Villalba se pone las pilas y se rebela entrenando o se deja ir y se queda en el banquillo. Dani Lorenzo fue de los más destacados y es un jugador muy aprovechable y de a futuro para el club. Ramón hizo buen partido con el Lugo, pero si entran Ndiaye, Luis y él se te queda muy plano en ataque, necesitas algo más en tres cuartos. Sobraba uno, pero es parte de su crecimiento. Ramón debe entrenar esta semana a tope para demostrarle que debe jugar. El principal problema ha sido sus lesiones, nadie duda de su fútbol y de que si coge continuidad será importante en el club", explicaba Juanito sobre las decisiones de Mel ante el Oviedo: "De Lumor hablan muy bien quien le ve trabajar, es rápido y fuerte, por fuera necesitamos ayuda. La opción puede ser un doble lateral, uno jugando más arriba. Issa Fomba está muy bien en banda izquierda, pero su mejor perfil es banda derecha. Lo seguí con Nacho en el juvenil y en el filial y más del 90% de partidos jugó ahí. La filosofía de Mel es robar alto y cuanto antes llegar a Rubén en el área. Espero mucho más de Luis, ante el Lugo estuvo muy bien, en Oviedo estuvo al nivel del equipo. Cuando lo sustituye se iguala el centro del campo al poner a otro punta. El Oviedo, sin querer, tuvo más posesión".

"Mirar a la clasificación no vale de mucho", sostiene el que fuera central y centrocampista malagueño: "El objetivo, desde hace varias jornadas, ya se sabe cuál es. Una cosa es el objetivo a principios de temporada. Nos conformamos ya con salvar la temporada, es triste pero es así. Y mirar si tenemos que sacar cinco de nueve la próxima semana es la cuenta de la lechera. El único objetivo del Málaga hoy en día es ganar al Eibar. En Primera sabes que ganarle al Madrid, Barça o Atlético es muy, muy difícil. En Segunda ni ganarle al Mirandés es fácil ni ganarle al Las Palmas es imposible. Si algo tiene esta categoría es que cualquiera te gana. Se empieza pensando que 15 equipos pueden ascender. Los equipos son primos hermanos. El calendario no me da nada de miedo, me preocupa que el Málaga pueda dar el nivel. Igual que el día del Racing tras empatar estaba decepcionado, el partido del Oviedo no es para perder o matar al equipo, tiene millones de carencias arrastradas, pero no el partido así es malo. Con todos los respetos al Eibar, no se le puede tener miedo. Ni por club ni jugadores. En Segunda hay tan pocas diferencias que por eso se deciden al final ascensos y descensos".

Calatayud, ahora segundo entrenador del Málaga Femenino con Juanma tras la repesca de Nacho Pérez por parte de Pepe Mel, entiende la situación anímica por la que pasan los jugadores. "Los equipos sí puntúan, tú no. Después de la ilusión que se generó en verano con la posibilidad de ascenso, ahora hay que pensar en acabar con esta mala racha, encadenar dos buenos resultados y salir de zona baja. El equipo tiene calidad, pero no sale. Cualquier contratiempo en los partidos te repercute porque anímicamente estamos mal. El equipo empieza bastante bien, lleva el control del juego, tiene oportunidades claras, pero la media ocasión del Oviedo propicia el penalti y era un quiero y no puedo. Si el Málaga está holgado en la clasificación el segundo tiempo hubiera sido diferente", relata Calatayud, que señala que el aspecto mental es esencial: "Juanfran comentaba el otro día que no dormía. Es así, parecen peores jugadores, son hombres contrastados en Segunda, otros que han jugado mucho en Primera... Son buenos jugadores. Es el equipo que tenemos, hasta Navidad que pueda haber un cambio el grueso de la plantilla será la misma. Es el hartazgo normal de la afición, pero el equipo es el que es. Vemos al Deportivo y le cuesta salir de Primera RFEF. No se puede hablar de ascenso ahora, es salir de la zona baja y que los jugadores limpien la mente y den toda su calidad".

"Recuerdo el Zaragoza que era un equipo de Champions el año 2005/06 y bajó a Segunda", explica Calatayud sobre lo que sucede cuando hay distancia entre expectativas y realidad: "Cuando un equipo está diseñado para estar arriba y te ves abajo es muy difícil. Hay que confiar. Desde que llegó Pepe Mel se ha visto una mejoría. En diciembre se podrá firmar algo, en Oviedo lo normal, visto el partido, hubiera sido ganar. Pero cualquier mínimo detalle negativo hacen que los jugadores no saquen su mejor versión. Más psicológico que de calidad es el problema. Hay que sacar por lo civil o lo criminal, hablando malamente, los resultados. Y la afición debe apoyar. El que no esté preparado para estar en Málaga debe dar un paso al lado. Como ex jugador y como aficionado, al final los jugadores te pueden decir que no leen y tal, pero les llega todo con las redes o con lo que se diga por otro sitio. El ambiente está enrarecido, es normal que la afición esté así. Hemos visto al Málaga en Primera, en Champions, y el futuro que se ve no es halagüeño. Pero son los jugadores que hay y hay que morir con ellos aunque se esté en zona baja de Segunda. Estamos en final de octubre, hay tiempo. Si llegamos a mayo así ya no hay solución. Todos los estamentos del club tenemos que darle un vuelco. Debería haber un acercamiento a los aficionados, que se vea cómo se trabaja. El Málaga es una ciudad con casi un millón de habitantes, con toda la provincia casi dos. El Sevilla y Betis tienen peñas en casi todas las ciudades. El Málaga no tiene ese vínculo de la provincia, en algunos sitios está hasta mal visto en Málaga. En Antequera hay mucha gente del Málaga, pero viene a una peña cualquier jugador del Betis o el Sevilla. Cada uno tiene 50.000 socios, dos equipos. En Málaga se aplaude tener 20.000".