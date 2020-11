"Tenemos que ser más contundentes"

El entrenador del Málaga Sergio Pellicer salió a la rueda de prensa posterior a la derrota del Málaga contra el Espanyol algo contrariado por el resultado: "El partido se desajusta muy rápido. Los tres goles vienen de acciones, de inicio de juego, presión alta, de segunda jugada. Todo son acciones de segunda jugada. Contra estos equipos si no eres contundente en la segunda jugada, pues ocurre lo que ha ocurrido. Tienen jugadores de muchísima calidad, nos supimos reponer en la primera mitad. Tiramos a puerta, pero siempre acciones esporádicas, no muy claros. La segunda parte, otra vez, juego directo, segunda jugada. Y este equipo tiene una velocidad de ejecución más alta que otros equipos. Son tres puntos, no estamos en distinta liga, estamos en la misma liga y tenemos que competir. A prepararse y esto nos tiene que durar como si hubiésemos ganado: 24 horas. Ahora a ajustar estas acciones. Después del segundo gol, era más difícil, cambian los espacios y aparece la calidad del rival. El verde no engaña, a pesar del resultado, el grupo lo ha dado todo. Nos quedamos con la sensación de no haber competido al nivel que queríamos. Que nos duela hoy y mañana a pensar en el partido del Sabadell".

"Tenemos que saber recomponernos ante cualquier circunstancia. Lo decimos y tenemos que seguir. Cualquier ilusión está más cerca de la frustración, hay que tener los pies en el suelo, saber quienes somos y tenemos que competir. Me da desazón, el grupo estaba preparado, un rival muy duro, pero estábamos preparados. No he podido ver la imagen, he podido ver que duele, es un grupo nuevo, que tiene hambre. Para muchos es una situación nueva, con exigencia, la situación en la que nos encontramos. No buscamos paños calientes, hay que competir y sobre todo trabajar mucho todos los conceptos. El aspecto mental es uno de ellos y hay que saber siempre estar en el partido. Los equipos y los jugadores buenos se recomponen en el mismo partido no en el siguiente. Hay que trabajar los pequeños errores que nos penalizan. Tenemos que cometer menos errores", indicó en lo referente a los goles encajados.

Para el técnico, el equipo no dio el rendimiento esperado: "No es frustración, ante un rival de este calibre tienes que ser más agresivo, tener la segunda jugada. Las tres acciones de gol vienen de acciones con balones divididos. Eso es lo que tenemos que mirar y muchísimas más cosas. Tenemos que ser mucho más contundentes. Nuestro objetivo se basa en la contundencia defensiva, a partir de ahí tenemos que generar mucho más. Hay que pasar el balón rápido, movernos rápido. Hay que aprender de los errores, buscaremos las soluciones, hablando con el grupo. No podemos entrar en un estado de pesimismo, hay que mantener un equilibrio durante toda la temporada. Hay que saber que hemos empezado muy bien, ahora dos resultados con dos equipos que estarán peleando arriba, pero no es excusa porque cualquier rival compite. Se ha puesto muy claro el partido en esas acciones y hay que evitarlo. Nuestra predisposición de apretar arriba hace que aparezcan los espacios, habrá que verlo, peor en los duelos y en las segundas jugadas tenemos que ser muchísimo más contundentes".

Preguntado si es por el aspecto táctico o de dibujo, el técnico dijo: "Para conseguir un objetivo tienes que ser sólido a nivel defensivo. Cada partido no es igual ganar uno cero o perder por eso. Cada gol nos tiene que doler en el alma. No es cuestión de cinco o cuatro atrás. Nos ajustaremos. Es una categoría en la que los errores te penalizan, es cierto que con estos números nos duele muchísimo porque cada gol encajado es una montaña y en esta categoría más. Tenemos que ser mucho más sólidos y para eso estamos, asumo toda la responsabilidad. No tengo dudas de que mejoraremos en ese aspecto, el año pasado fuimos el menos goleado, tenemos que trabajar en ello y centrarnos un poco más. En el tema individual, en segundas jugadas no hemos estado hoy afortunados".

Para Pellicer, el aspecto mental es clave: "Tenemos que ir a ganar todos los partidos. Estamos en la décima jornada. El año pasado eran diez finales en la recta final, ahora queda muchísimo. Tenemos que mantener todos un equilibro en la euforia y ahora con una derrota dolorosa por la manera que se ha hecho. Sobre todo el 0-3, no era lo que esperábamos. Hay que mantener un equilibrio, hay que tener los pies en el suelo, hoy hubo un equipo que fue superior, hay que aceptarlo. Hay que tener mucha fuerza positiva, es difícil decirlo con este resultado, pero el domingo tendremos la exigencia y la obligación de ganar,. Finales, aún queda muchísimo, sabemos cómo está la clasificación. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, si miramos la clasificación o los rivales, mal. Hay que ser autocríticos desde dentro pero hay que ser equilibrados. Contra el Sporting no éramos maravillosos ni ahora tan malos. Cuando ganas dos partidos seguidos, todo alegría, en estas situaciones de ahora es cuando se ven a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos. Hay que ser valientes, tenemos que trabajar y seguir mejorando".

Por último, el entrenador blanquiazul no señaló sólo un aspecto del juego a mejorar: "Hay que trabajar todos los aspectos, centrarnos en uno sería equivocarse. Vivimos n una vida de problemas y hay que buscar soluciones a nivel táctico, mental. Los errores individuales. Todos fallamos, el primero el entrenador. Quiero liberar a los jugadores, que estén tranquilos, que sepan que tenemos que mejorar, apretar los dientes y mejorar. En estos partidos, más allá de que puedas perder, porque son rivales que pelearán por estar arriba, nos da igual el rival. En detalles, cuando el rival se pone por delante, hay desconexión., Hay que seguir, reaccionar en el mismo partido. Hay que buscar el crecimiento, pero no centrados en un aspecto, sino en todos, porque la competición no para. Ahora tenemos dos salidas fuera, pero luego vendrán partidos miércoles-domingo y esto son puntos, hay que sumar. Más allá del resultado, competir al máximo nivel, entender que el error es humano y que hay que subsanarlo en la siguiente jugada"