El mundo se mide con oro y el que más tiene casi siempre se sale con la suya. El peso de la bolsa del Espanyol hizo insignificante el trabajo de hormiguita del Málaga, avasallado y desubicado por un rival no sólo superior en calidad y físico, también en mentalidad. En estos dos cursos y pico nunca se vio a un ex Primera con tanta convicción de ir a por el ascenso por la vía rápida. No obstante, cabe exigir a los blanquiazules una un paso al frente y una mayor fe en lo que hacen.

Hizo pocos ajustes en el once Sergio Pellicer. Mejías se quedó en el banquillo por un Lombán que entró en el eje desplazando a Escassi y Juande a izquierda y derecha. Jozabed ocupó la vacante de Caye Quintana. Sí volvió tras dos jornadas el cambio en la portería, para Dani Barrio en esta ocasión.

30 segundos tardó el Espanyol en colarse como cuchillo en mantequilla en el área del Málaga, con Juande apagando el primer fuego. Y a los seis minutos se adelantaron los pericos. Una acción en la que el equipo blanquiazul presionaba en los límites del campo al rival y que acabó convertido en un contragolpe sencillo y que culminó Embarba con un disparo cruzado de fuera del área. Nada del otro mundo.

Hubo algún amago de devolver el golpe por medio de Rahmani y Chavarría resueltos de manera deficiente. El Espanyol estaba metidísimo en el partido, jugando con la responsabilidad de que sabe que está obligado moralmente a ganar a todos en Segunda. Si buen equipo parecía en ataque, algo muy evidente, mejor aún se mostró a nivel táctico y defensivo. Y todo, a una marcha más.

Se fue estabilizando la primera parte, sin el Málaga encontrando formas de agrietar al Espanyol y teniendo que apretar los dientes cada vez que los pericos tenían el esférico. Los blanquiazules tuvieron que multiplicar esfuerzos con estoicismo. Utilizaron bien el fuera de juego en momentos y Barrio tuvo dos intervenciones fundamentales casi seguidas para aguantar al menos el marcador hasta el descanso.

Pellicer sentó a Matos y dio minutos a Cristo, debutante esta temporada. Entró con ganas. Pero en el flanco opuesto se cocinó el 0-2. Un saque largo de Diego López, un salto de Lombán blandito otra vez, un mal despeje de Escassi, un centro de Embarba, un remate picado de Raúl de Tomás. Sí salió el canterano en la foto del 0-3 en el que defendió con la mirada un balón que controló en el área Raúl de Tomás para regalar el doblete a Embarba.

Pudo maquillar el marcador el Málaga por medio del canterano Juan Cruz, que había entrado ya con el 0-3, en el minuto 87, pero Diego López se hizo enorme. El conjunto malacitano cosecha su primera derrota en La Rosaleda y se queda con 14 puntos en la novena posición en la tabla.