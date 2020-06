Así está la situación con la Copa de la Reina de Málaga en La Rosaleda

La celebración de la final de la Copa de la Reina en La Rosaleda era uno de los eventos de más calibre de Málaga en el año donde es Capital Europea del Deporte. Un partido por el título que se debería haber disputado el pasado 31 de mayo y cuya celebración no permitió la crisis del coronavirus. De hecho, aún no estaban las semifinales entre el Barcelona y el Sevilla y el Logroño y el Athletic Club por jugar. La pandemia paralizó el mundo del deporte y esto, por supuesto, no fue excepción. Ahora, aún pendiente de la evolución del virus, toca buscar una nueva fecha en el calendario y las negociaciones ya están en marcha. La idea del Ayuntamiento es que se juegue con público, aunque haya que retrasarlo a 2021. No hay que olvidar que esa capitalidad también se mantiene hasta mitad del próximo año.

"La Copa de la Reina me hacía mucha ilusión. José Luis Paradas ha peleado muchísimo para que esa final viniera a Málaga. Me hacía mucha ilusión porque quería que las niñas vieran ese espejo que son otras jugadores profesionales, que se pueden dedicar al fútbol. Me parecía un evento maravilloso para poder disfrutar de él en La Rosaleda. Se hará cuando se pueda", aseguraba Noelia Losada, concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, en los Encuentros Deportivos Online promocionados por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga: "Lo que se habló con la Federación la imposibilidad de realizar el evento. Quizá pudimos pensar en hacerlo a puerta cerrada, pero creo que el objetivo de que se celebrase en Málaga la final era llenar La Rosaleda de público y de hacer el fútbol femenino un deporte de masas, igual que es el fútbol masculino. Por eso creo que Málaga se merece posponer el evento y hacerlo como si esta crisis no lo hubiera trastocado".

Una línea similar a la que expresaba José Luis Paradas Romero, que acotaba más las fechas. "He estado hablando con Luis Rubiales y estamos pendientes a que se pueda confirmar más adelante si se puede albergar con público. Probablemente puede que se haga incluso en el 2021, antes de la fecha que corresponde a la siguiente edición. La haríamos previamente. Todo va a depender de la evolución de la pandemia. Ahora mismo es complicado aventurarnos a dar una fecha, pero estamos trabajando continuamente para que puedan disfrutar los malagueños de esta final con público. Esa es la idea", explicaba el gerente de Málaga Deporte y Eventos. Es uno de los eventos importantes que se han debido posponer en el agitado calendario deportivo de 2020 en Málaga, donde también están la Copa de la Reina de balonmano.