Los costes de la Academia del Málaga se doblan y se apunta a 2023 para su funcionamiento

Desde aquel lejano 1 de junio de 2011 en el que Abdullah Ghubn e Irina Bokova, directora de la UNESCO, plantaran un olivo en Arraijanal para dar el pistoletazo de salida a las obras de la Academia ha pasado más de una década. Trámites, parones, falta de financiación, el jeque y sus cosas, vuelta a la casilla de salida... Parece haber una luz al fondo, la inyección económica de CVC vía LaLiga para construir infraestructuras ha dado oxígeno para retomar la obra. Pero el problema ahora es que los coste de las materias primeras se han multiplicado y hay que recalcular, prácticamente se han doblado. Es otra de las consecuencias de la pandemia y de la inflación, que se va desbocando.

El arquitecto Salvador Cortés, que dirige la obra de La Academia del Málaga, estuvo en Ser Deportivos y contextualizó en el momento en el que están las obras. En estas semanas se están haciendo presupuestos nuevos, con algunos cambios significativos, como que los tres campos de la primera fase sean de césped natural y no artificial. "Estamos trabajando, rematando esta primera subfase. Después de una serie de reuniones, se ha previsto que se avance con la primera fase directamente, lo que implica que no se puede entrenar y trabajar a la vez. Tenemos un proyecto de varios años, hay que actualizar precios, varias cosas más y algunos modificados por las nuevas circunstancia del club. La primera fase lleva tres campos. Se está viendo la posibilidad de cambiar los tres a césped natural, adaptándonos a las necesidades deportivas que tiene el club. Lleva una grada completa para partidos de competición, una pradera de dos campos para entrenamientos y una parte del edificio en la que irán temas administrativos más unos aparcamientos como infraestructura general", explica Cortés, que dice que el cambio de césped "por los requerimientos deportivos se va a intentar cambiar, presupuestando las diferencias para esos tres campos naturales".

"No lo tenemos del todo cerrado", decía el arquitecto sobre el presupuesto, pero respecto a lo que estaba en papeles años atrás prácticamente se doblan costes: "Pretendemos cerrar todos los trabajos y modificaciones, más actualizar. Las instalaciones tras 4-5 años sin uso se quedan obsoletas y las estamos actualizando. Es una cifra aproximada, no es nada oficial, mentiría si lo asegurara, pero pienso que estará alrededor de los 8-9 millones. No lo sé con certeza, es una aproximación. En esta semana debemos tener una reunión el viernes, los precios cambian a un ritmo bastante rápido, con lo cual hay que actualizarlo hasta el último momento. El coste de la primera fase, cuando se presupuestó hace 4-5 años, ha subido bastante. Por ejemplo, ese cambio a césped natural también sube". Ello implicaría prácticamente doblar el precio de hace un lustro.

"La parte baja con los vestuarios está terminada prácticamente. Hay un porcentaje importante de instalaciones que van enterradas y que están casi terminadas. En el edificio sí habría una cantidad importante de trabajo aún", prosigue Cortés sobre el progreso de las obras: "Tenemos que volver a contratar los trabajos que nos quedan para esta nueva fase. La idea es que la cantera pueda estar allí trabajando a principios de 2023. Hay un problema. Parte de los trabajos están terminados, pero no vamos a poder simultanear trabajos y que parte de la cantera se venga a entrenar. Es un compromiso y es bastante complicado. No está terminado, hay que rematar y tocar cosas anteriores. En la primera subfase estamos rematando, pero al meternos en la primera al completo todo se dilata más. La pradera de dos campos, con las luminarias, está lista con una parte de los vestuarios, que era lo que comprendía la primera subfase".

"Hemos tenido reuniones con Ayuntamiento y club y la idea es que a la primera fase le suceda la segunda a continuación. Mientras, aprovecharíamos este año para solicitar la licencia y todos los trámites de la segunda y continuar. Terminada la primera fase sí se puede funcionar mientras se trabaja en la segunda", explica el arquitecto sobre los progresos futuros: "Con el administrador hemos tenido bastantes reuniones. Con esa inyección de CVC podemos ir a por esa primera fase del tirón. La orden es que no se paren los trabajos y vamos haciéndolo y esperamos que este año podamos ejecutar y que todo vaya sobre ruedas. La orden por parte del club es que vayamos a esa primera fase. Se están haciendo muchas infraestructuras subterráneas que no se ven. Vamos a buen ritmo, pero tenemos que adaptarnos a las medidas nuevas y los precios han subido. Este año se verán más avances, estoy seguro".