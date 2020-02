"Nos crea un panorama más tranquilizador y despejado; veo luz"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido quizá el adalid de las instituciones en la pelea por que los Al-Thani fueran relevados de la presidencia del Málaga en los últimos meses. Proponía semanas atrás una subasta pública de las acciones del club y antes se desplazó incluso a Catar para agilizar las opciones de venta que hubo y a las que se negó el aún mandatario.

"No tengo datos para opinar con firmeza, pero hay un tema de posibles embargos de los bienes, que son las acciones. Estos días atrás, cuando se me preguntaba, decía que sé que hay varios grupos o personas interesadas en comprar el Málaga, incluso con experiencia en gestión deportiva. Cabría hacer una especie de subasta llamando a los interesados y poniendo el club en manos de los que puedan usar los recursos para una buena gestión", insistía De la Torre cuando se le pedía una valoración de la decisión de la jueza, sobre la que era prudententemente optimista: "Es una buena noticia. Es evidente que esta iniciativa o esta decisión tomada tiene que ser firme, aún no lo es. Yo espero que lo sea. Yo veo luz. Y creo que muchos aficionados ven luz en ese tema. Creo que será bueno para el Málaga. Al decir Málaga me refiero a todos los elementos que en el Málaga existen", dijo.

"Mientras el Málaga esté mejor gestionado, mejor defensa de los intereses de los que son propietarios. Nos crea un panorama más tranquilizador y despejado", insistía el alcalde: "Espero que el impulso deportivo que los jugadores han sido capaces de dar en los últimos partidos sea un estímulo también para seguir adelante. En el plano de la gestión es muy importante hacer bien las cosas, estoy seguro de que esto será para bien. Esto incluye a los intereses de todos", señaló el alcalde, que insistió en que las instituciones "colaborarán totalmente con la administración judicial cuando todo sea firme y se ponga en marcha. un recorrido para que dé los frutos que se esperan".