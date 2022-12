Las cuentas de Jozabed

Jozabed Sánchez es una de las decepciones de la temporada del Málaga en un contexto en el que pocos están dando el nivel. Un jugador de la clase del sevillano está pasando desapercibido, jugando poco y a bajo nivel cuando lo hace. Fue titular en Ibiza y lo cierto es que los mejores minutos del equipo coincidieron con él en el campo. La entrada de N'Diaye y Luis Muñoz por él y Genaro no mejoró al equipo, al contrario.

Hay muchas dudas sobre cuántos puntos van a hacer falta para conseguir la salvación, pero Jozabed aboga por una cuenta más sencilla. "Mucha gente igual piensa que hay que hacer 50 puntos y que nos obligaría a hacer casi una vuelta de play off, pero no hay que pensar en eso, simplemente hay que hacer 2-3 puntos más de los que están marcando la zona de descenso. Nos tenemos que fijar en eso y seguir mejorando", decía el sevillano.

"Es una temporada también difícil a nivel personal, porque todos queremos jugar lo máximo posible, pero este año toca esperar la oportunidad", decía Jozabed sobre cómo va una campaña decepcionante: "Esta vez tocó y para ello trabajo, para cuando me toque jugar no desentonar. Somos profesionales, nos dedicamos a esto, me está tocando esto pero quiero reconducirlo y contar con la confianza del entrenador".

Eso sí, ya se piensa en el vestuario malaguista en lo que viene. "El partido más importante ahora es el Alavés, hay que ganarlo, tenemos que ser más fuertes y sólidos en casa que hasta ahora. Cerrar la primera vuelta con esos tres puntos debería ser la prioridad, espero que podamos darle esta pequeña alegría a nuestra gente", sentenciaba un Jozabed.