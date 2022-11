El mea culpa de Pepe Mel con Rubén Castro

Sorprendió en cierta forma la suplencia de Rubén Castro en Zaragoza. Pepe Mel ha sido el entrenador más importante en la carrera del canario y si alguien le conoce bien es él. Quiso mandar un mensaje de culpa propia el técnico madrileño sobre los motivos por los que no se está viendo el mejor Rubén Castro.

"Rubén Castro es un jugador muy importante para nosotros. Creo que el error está siendo mío de no darle las facilidades para que él haga lo que mejor sabe, así que tenemos que sacar lo mejor de él. La mejor forma de hacerlo es que el balón llegue muchas veces dónde él juega, eso es lo que nos proponemos hacer mañana, que no va a ser sencillo, porque los equipos de David son equipos que defienden muy bien, que están muy juntitos, no dejan espacios y te hacen los partidos espesos", decía el entrenador sobre el veterano delantero, llamado a ser la referencia. Lleva tres goles y dos asistencias en 15 partidos de Liga, aunque lleva cinco sin mojar, aunque en el último no participó.