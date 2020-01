El entrenador del Málaga Sergio Pellicer habló tras el partido contra el Mirandés: "El análisis del partido es difícil, sobre todo en caliente: hemos hecho muy buena primera parte, ha aparecido todo lo que hemos trabajado durante la semana, nunca se han sentido cómodos ellos. Los cuatro de arriba sabíamos que nos podían causar peligro en situaciones puntuales, hemos tenido ocasiones para irnos al descanso con un mejor marcador".

"En la segunda parte, después del gol encajado nos hemos desajustado un poco a nivel emocional. Hemos entrado por banda con Hicham y con el 2-1 cuando menos lo esperábamos llegó el empate. Más allá de errores colectivos e individuales, el fútbol es así: un cúmulo de errores. Después hemos mandado el mensaje de ir a por el partido. Tal vez debimos cerrar el partido, pero eso es culpa mia. A lo mejor nos hemos desajustado por buscar la victoria en nuestro templo, ante nuestro público, es culpa mía. No tuvimos la tranquilidad de buscar la llegada con los jugadores que teníamos. Fue un combate de boxeo que ganamos en la primera parte y ellos han tenido 15 minutos en la segunda parte que hay que reconocer que han sido mejores que nosotros", concluyó Pellicer su análisis general.

El preprador fue crítico con la recta final del envite: "La primera parte es el reflejo de lo que queremos en casa: un equipo con paciencia si el rival es organizado y vertical si no lo es. Hubo muchas situaciones de peligro en área rival, el equipo ha apretado en la presión tras pérdida... Lo que hemos visto en los últimos 20 minutos no es lo que queremos, igual fue mi culpa debimos ajustar un poco más".

Pellicer también fue preguntado sobre la suplencia de Antoñín y el error de Munir: "Durante la semana hemos visto el trabajo de todos, también la carga de minutos. Antoñín está trabajando muy bien como todos y pensamos que nos ayudaría en la segunda mitad cuando todos estaban más cansados, ésa era la intención", espetó sobre el canterano y añadió sobre el guardameta: "Munir tiene todo el apoyo del equipo y del club. Es una posición tan específica que si hay un eror queda más señalado. Lo más importante es responder al error y más en esta situacion de montaña rusa en la que estamos. Yo no fallo porque no juego, ellos toman las decisiones. Es un jugada desafortunada que no esperábamos. Nadie nace aprendido, cuando alguien comete un error es cuando aprende y esperamos que no vuelva a ocurrir. Tiene que pasar página y seguir adelante porque es un jugador muy importante para nosotros".

El entrenador no puso paños calientes cuando se le preguntó por la causa de los goles visitantes: "Al rival hemos sido nosotros quienes les hemos dado aire con esos errores. Un error crea inseguirdad en lo individual y a nivel colectivo. El fútbol es un cúmulo de errores, esos errores nos han afectado a nivel emocional pero la toma de decisiones en la primera parte ha sido estupenda. Después del empate nos hemos descompuesto un poco y luego con la jugada de Hicham hemos vuelto. Otra jugada esporádica es la que les mete en el partido. Tomar las decisiones en el momento adecuado para el colectivo y en el último tramo del partido no lo hemos hecho".

En lo referente al estado anímico del equipo también fue claro: "Estamos enrabietados el equipo está triste porque quería la victoria. Están enrrabientados porque hemos hecho muchas cosas bien pero se nos ha escapado la victoria por detalles. Era una oportunidad inmaculada, pero cuesta mucho ganar. La Segunda es una batalla tan brutal que cuesta muchísimo. El afán de ir a por la victoria con el dos a dos es el mensaje que queremos pero casi nos cuesta el punto".

Por último, el entrenador habló sobre su futuro en el primer equipo que aún está sin confirmas: "Noto la confianza del grupo, del cuerpo técnico que tengo, del anterior. La confianza y el cariño de vosotros [prensa] y de la gente del club y es lo que puedo decir. Lo demás lo tienen que decir otras personas. Intento trabajar con la mayor honradez y profesionalidad posibles. Hoy nos hubiese gustado brindar la victoria en un día que hubiese sido mágico. Noto la buena actitud de la gente que está a mi alrededor y eso es lo que comparto".