"Tenemos el debe de mantener el ritmo alto durante el partido"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, se mostró contento en la previa del partido de su equipo frente al Mallorca. Extenso en sus explicaciones, el técnico malaguista habló sobre la dinámica del grupo y algunos nombres propios antes del doble partido contra rivales recién descendidos: el Mallorca y el Espanyol.

Calendario

"Vamos a centrarnos en el partido contra el Mallorca, sabemos que luego viene el Espanyol y son dos rivales que suponen un reto mayúsculos, sabemos de sus plantillas y objetivos. Nos tenemos que preocupar de nosotros mismos. Bendita pretemporada en la que estamos en la que tenemos 14 puntos. Sabemos el proceso en el que estamos. Estaremos en la jornada 20 y todos los equipos tendrán esa fase de mejora, sabemos que las dinámicas y las rachas hay que alargarlas lo máximo posible, sobre todo en cuestiones de puntuación. Es un desafío, seguiremos con la línea de ser un equipo intenso, tenemos el debe de poder mantener ese ritmo alto durante el transcurso del partido, pero nos enfrentamos a un rival que es un depredador. Cuando te domina tiene muchos mecanismos para hacerte daño por dentro y por fuera. cuando es dominado se siente muy cómodo y tiene unos tránsitos muy rápidos. Es un equipo muy sólido: mantener la portería a cero siete partidos está al alcance de muy pocos. nos preocuparemos de nosotros mismos, sabemos que es un gran reto, pero haremos como cuando fuimos al partido de Zaragoza después de un empate frente a Las Palmas. Tenemos que competir a ese nivel, como bajes el nivel de intensidad...Tenemos que estar al 200% para poder competir y tener opciones de ir a por la victoria".

Bajas

"Sale Benkhemassa por la situación que ha tenido, cuando mejor ha estado, tuvo la lesión, estamos muy contentos con el rendimiento que nos está dando. entra quintana y julio que no fue convocado el otro día para que disputara minutos con el rival. llevamos a Gonzalo porque es un viaje largo, para estar cubiertos por cualquier contratiempo. este año es verdad que no hay esa dinámica : hay dos fichas del primer equipo y tres del filial. en los partidos fueras, haremos que vayan tres porteros siempre que el filial esté cubierto, es la manera de trabajar, de tener cubiertas las espaldas por si hubiese algún contratiempo"

Racha rival

"Esperamos un partido contra un rival con una dinámica muy positiva, siete partidos consecutivos sin encajar, al alcance de muy pocos equipos. Sabemos que tiene una gran parte de la plantilla que el año pasado estaba en Primera. Es un reto mayúsculo, son dos equipos que por platillas y situación, sabemos que evaluarán nuestra capacidad de reacción, ante situaciones que hasta ahora a lo mejor no las hemos vivido en las fases del juego. Respeto, pero sin miedo a nada: concentración, solidaridad a nivel defensivo, ser agresivos con la pelota. Es un equipo depredador : con mecanismos para... No hacerles correr, esa será nuestra clave".

Momento del grupo malaguista

"Estamos en periodo de autoobservación: parar, reflexionar, decidir y actuar. Tenemos que analizar de manera objetiva, hay más positivas que cosas negativas. tenemos que vivir el momento en el que está el equipo, en el futuro recordaremos estos puntos y cómo se han conseguido. durante la segunda parte, hay momento en que quieres seguir apretando arriba y por circunstancias del rival...el toro día nos faltó, sobre todo, hacerle más daño al rival con el tema de las transiciones, porque tú cuando amenazas y generas ocasiones, el rival no se desprotege tanto. son circunstancias que podemos analizar. A nivel físico, el equipo está dando pasos agigantados, los esfuerzos están siendo inconmensurables a nivel de actitud; tenemos que mejorar a nivel emocional, y a nivel técnico táctico. es lo que estamos trabajando. mantener lo que queremos, el ritmo alto de presión durante 90 minutos, muy pocos equipos lo hacen. No lo está haciendo nadie, exceptuando el Mirandés que, con los datos físicos, es el equipo que mayores esfuerzos de alta intensidad hace. El otro día nos encontramos a un equipo que hizo un ritmo muy alto. ahora también, nos encontraremos a dos equipos que , por plantilla, tienen condicionantes diferentes por esa velocidad y precisión que los tienen. estamos en el proceso d mejorar, pero bendito problema que estamos mejorando a base de sumar puntos. Tenemos que ser realistas, estamos en ese periodo que todos los equipos están y en el que queremos, sobre todo en estos partidos que vienen ahora, seguir dando paso y que la dinámica se mantenga. el otro día en la segunda parte hubo una distancia entre los defensas y los centrocampistas que no fue la adecuada, todas esas cosas tenemos que irlas ajustando, como el tema menta y el tema físico, en los que damos pasos adelante y en ese sentido estoy muy contento con el rendimiento del grupo".

Jairo

"Ni muchos menos está pasado de forma. Jairo como el resto de compañeros está trabajando a un nivel impresionante y tenemos que pensar y ser muy equilibrados con el rendimiento a nivel individual de los jugadores y a nivel colectivo saber la situación de todos en laque no tenemos excusa de nada. Jairo viene de una situación del año pasado, como otros compañeros, en la que no compitieron teniendo esa continuidad después de una lesión. estamos muy contentos. Sabemos que en los minutos que disputa tenemos esa fase de mejora y sabemos que nos va a dar un rendimiento muy alto, no tengo ningún tipo de duda. En este cuerpo técnico estamos para apoyar y sacar el mejor rendimiento de los jugadores. Sí pido tener paciencia con ciertos jugadores, no meterles ningún tipo de presión. Esta situación en la que estamos, siempre alerta...los futbolistas de talento y ataque son momentos y en una acción esporádica en el juego cambia. sabemos que en cualquier acción cambia y el jugador fluye, vamos a encontrar ese momento para Jairo y para todos los jugadores de ataque, sabemos que llegará ese momento"

Chavarría

"Pablo es un jugador que también vino en la última fase en la que se cerraba el mercado. Es verdad que vino con un nivel de entrenamiento bastante elevado y deseado por nuestra parte. Al final los partidos que ha disputado, no hay que ser muy adivino para ver sus características. estamos muy contentos con el rendimiento de Pablo y de todos, sabiendo que tenemos que mejorar. Se vio contra Zaragoza y Sporting, el otro día decidimos darle descanso porque hizo unos esfuerzos brutales en esos partidos. Es un delantero que amenaza los espacios, aguanta el balón, cae en zonas de banda, tiene movilidad, genera espacios para los compañeros. Esperemos que se cumpla que lo de los jugadores ex y pueda conseguir algún gol mañana, sabiendo la dificultad par que el Mallorca encaje goles pero tengo toda la confianza. Además es un chico muy humilde que viene con una ilusión tremenda, tiene la ilusión de un niño y en ese aspecto sabemos sus características y pensamos que nos dará un rendimiento muy alto. Además son jugadores que hacen mejor al compañero y es ese puzzle, que juegue cada uno en una situación , generar mecanismos que mejoren en particular y que vayan mejorando los jugadores que tienen alrededor".

Debate en la portería

"Lo bonito es esto del fútbol: debate de jugadores, poder hablar de rotaciones, situaciones tácticas. Es lo bueno y estoy encantado. Es una situación en la que tenemos dos porteros y Gonzalo que están entrenando de manera impecable. Pensamos que cada uno tiene una manera diferente, son dos porteros diferentes, junto con Gonzalo. A partir de ahí, he hablado con ellos, la decisión será por parte del cuerpo técnico y vamos a decidir en función del partido y de las situaciones que pensamos quién va a jugar. No puedo entrar en que va a jugar un día uno y otro día otro, no va a ser así. Será en función de lo que yo vea en el día a día del entrenamiento, de lo que piense en el tema de los partidos. la justicia en ese aspecto no sabemos si existe porque ellos trabajan duro. Si uno trabaja duro está más preparado para jugar, a partir de ahí, la decisión, bendita decisión, la tomamos nosotros. El que toma decisiones acierta y se equivoca. El tema de la portería será un debate, es normal, es bonito. Traslado que son dos grandes porteros, tengo mucha confianza con ellos, y lo que tenga que decir se lo digo a la cara a ellos. Lo saben perfectamente, traslado la confianza que tengo y mañana juegue quien juegue tiene toda la confianza y el que juegue contra el Espanyol tendrá toda la confianza, y en el siguiente partido, el que esté tendrá toda la confianza. A partir de ahí, si llega el momento en el que hay un portero que juegue más partidos seguidos, lo veréis; pero la gestión de grupo sabemos llevarla, el entrenamiento invisible, el dái a día. Bendito problema esta situación en la portería en la que trabajan Juan y Dani y Gonzalo. El año pasado lo viví en el filial con los porteros y lo gestioné en la manera en la que pensé que era mejor, lo mejor para el equipo, no a nivel individual ni para contentar a uno u a otro. Aquí lo que buscamos es rendimiento. La gente puede pensar: juega uno u otro para tener contentos a los dos, no porque al final no tienes contento a nadie, eso es así. La claridad es sacar lo mejor de cada uno para el rendimiento individual porque beneficia al colectivo. En la portería, más allá del debate que es lo bonito del fútbol y estoy encantado significa que estamos hablando de fútbol. No hay que meterles presión, Es un sitio muy específico. La confianza son mitos, la confianza está en el trabajo diario. Venimos de una racha con muchos partidos, juega uno uno y otro otro, pero no ha pasado ni siete días, no hay ningún tipo de excusa para nadie".

Rotaciones

"Era normal después del partido de Zaragoza, el poco tiempo de recuperación, más allá de rotaciones es que nosotros confiamos en toda la plantilla. Está claro que a partir de ahí hemos comprobado que han participado todos por la situación en la que nos hemos ido encontrando desde el inicio de la Liga. Queremos irnos encontrando, asentando las bases. Es nuestro modelo de juego, más allá del dibujo, ahora jugamos con cinco abajo y tres arriba presionando en bloque bajo; también queremos tener variedad. Esta trituradora de partido hace que no puedas preparar los entrenamientos de una manera más detenida en función de un sistema., y en función de los jugadores. estamos contentos con el rendimiento del partido contra el Mirandés. No son pruebas, son cuestiones de que hay riesgo de lesión, llevan su físico y lamente al límite. vienen dos partidos, hemos tenido un tema de recuperación de domingo a jueves, es un días más, pero vamos a preparar el partido mañana intentando sacar el mejor once, pensando en ese partido en el que vamos a por la victoria. A partir de ahí, el del Espanyol ya vendrá, posiblemente haya cambios. hay que llevarlo de una manera normal, es difícil tener un boceto muy claro en cualquier equipo, se puede tener una base sólida de jugadores pero un once inicial es difícil de acertar en cualquier equipo de primer nivel porque la competición te exige a un nivel tan alto de estrés que hay estados de forma, de jugadores, y tenemos que ir reciclándonos en el partido, en la competición. un jugador no sale del once no sólo porque no ha estado a nivel adecuado, si o porque e mejor con el equipo, cuando vemos que el rendimiento no es óptimo hablamos con ellos, pero en ese sentido estoy muy contento. para mí, es muchísimo más importante la foto final del partido, el tema de los cambios es muy importante en el fútbol y más ahora con los cinco cambios que podemos hacer".

Falta de rodaje

"Estamos en temporada, hay puntos. Desde que estoy no he usado ninguna excusa, pero bendita situación: octava jornada, los puntos que el equipo tiene, creo que no somos conscientes en realidad, la clasificación es irreal en esta situación, queremos seguir compitiendo para poder estar. peor nuestro objetivo, y lo digo con la boca grande y la gente va hablando más de la cuenta, nuestro objetivo es salvar la categoría y a partir de ahí ser ambiciosos. Estamos en el Málaga es duro decirlo peor hace nada este club vivía una situación económica y deportiva muy difícil, no hay un euro. No estamos en pretemporada, vamos a competir, no hay ningún tipo de excusa. veo un grupo muy unido, sano, en el que los jugadores, utilleros, delegado, cuerpo médico, cuerpo técnico, somos gente de la casa, estamos identificados. Estoy muy contento en lo que veo en el día a día pero que van a venir momentos malos en los que nos acordaremos sobre todo de estas ocho jornadas y los puntos que el equipo ha conseguido. estamos en el proceso de mejorar todo el mundo. Teneos que estar preparados para situaciones límite, son rachas, estados de ánimo, hay que tratar de alargarlos. ganamos Zaragoza y Sporting, se pone el partido que puedes ganar contra el mirandés , empatas y te genera desilusión. estamos en temporada ay vamos a competir, no hay excusas para nadie ni el entrenador la va a buscar, ni mucho menos".