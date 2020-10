Respaldo a las rotaciones

Se ansiaba que el debate en el Málaga fuera deportivo y así está siendo. La cuestión más discutida tras los últimos encuentros se centra en las rotaciones. Sergio Pellicer ya lo ha explicado cada vez que ha tenido oportunidad públicamente y ahora Manolo Gaspar respalda también con luz y taquígrafos las decisiones adoptadas por el entrenador blanquiazul. La entidad quiere que mostrar su unidad. No hay fisuras.

“Hay jugadores que llevan tres semanas entrenando con el equipo. Necesitan minutos de calidad en sus piernas y eso se consigue con partidos. Lo veo bien. Necesitamos tener a todo el mundo enchufado y remando en una misma dirección”, explicaba el director deportivo en una entrevista en 7TV.

Son ocho jornadas las que se han disputado hasta el momento. En ellas, el técnico ha utilizado a más de 20 titulares. Todos los que tienen ficha profesional (eso incluye a jugadores que ya no están como Tete Morente) y algunos canteranos como Ismael Casas, Ramón Enríquez, Ale Benítez y Larrubia. Y han participado un total de 28 futbolistas hasta el momento.

Sin lugar a dudas, el tema más llamativo es el de la portería. De momento Pellicer ha optado por alternar a los zurdos Dani Barrio y Juan Soriano, de los que aseguran que están entrenando a un nivel altísimo. Sin embargo, en una posición tan delicada, suele chirriar no contar con un titular fijo. En el Málaga se posicionan del lado del entrenador nuevamente.

“Quizás no sea lo habitual lo que está haciendo Pellicer. Pero es el capitán de este barco y lo que haga él, bien hecho está. Si lo hace así es porque en los entrenamientos los dos compiten de maravilla y merecen estar bajo palos. Él hace los onces, no me meto para nada en sus decisiones. Tenemos dos porteros de nivel, es una alegría tener una posición tan complicada bien cubierta”, argumentó Manolo Gaspar abiertamente.

El único jugador de la plantilla que ha disputado todos los minutos de competición que se llevan hasta la fecha es Alberto Escassi. El malagueño ha jugado casi siempre en el centro de la defensa, ya sea con línea de cuatro o de cinco. También ha tenido minutos como centrocampista defensivo. Sin ir más lejos comenzó de pivote el partido ante el Mirandés. Pero es posible que Pellicer le dé ante Mallorca o Espanyol algún respiro tal y como hizo con Juande el domingo, otro que no se había perdido un segundo de juego.

Iván Calero, Cristian Rodríguez, Yanis Rahmani y Caye Quintana son los otros que han tenido algún minuto en todas las jornadas de LaLiga SmartBank.