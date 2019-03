"La temporada es larga, pero podemos dar un paso adelante"

El ambiente en Pamplona se respira distinto al de Málaga, pese a estar ambos en la zona alta de la tabla. La dinámica del Osasuna, líder a cuatro puntos del equipo de Muñiz, hace que se marque en rojo el partido en los calendarios de ambos equipos, cada uno con presiones distintas. Así lo ve Miguel Olavide, canterano rojillo, que transmitió en Tajonar sus sensaciones del partido del lunes, donde el cuadro blanquiazul podría ponerse a un punto o descolgarse a siete respecto a los navarros.

"La temporada es muy larga. pero sí que es un partido contra un equipo de arriba y en su casa y podríamos dar un paso adelante. Sabemos que todos los partidos en esta categoría son muy complicados y más fuera de casa, por eso nos esperamos un partido difícil", señaló el centrocampista, que ahondaba en sus expectativas: "Nos esperamos un partido difícil en un campo muy bonito, que va a haber ambiente, y es un partido especial para que el equipo demuestre lo que viene demostrando últimamente".

También describe Olavide el sentir en el vestuario rojillo tras sumar seis victorias y un empate en los últimos siete partidos. "Ves al equipo, que va como un tiro, que la temporada es ilusionante y todo el mundo está enchufado y quiere aportar al equipo en un año muy bonito como está siendo", explica. Y en lo individual, tras ser titular ante el Nàstic (1-0) después de apenas tener minutos en toda la temporada, se muestra contento: "Tenía que estar preparado y creo que el otro día demostré que lo estaba. Me da confianza y creo que le he mostrado al míster que puede contar conmigo cuando me necesite".