En defensa de Blanco Leschuk

El vestuario del Málaga cierra filas entorno a su delantero centro, Gustavo Blanco Leschuk. El argentino empieza a ser cuestionado por su sequía, que ya va para cuatro meses en competición oficial. Pero nadie duda de todo lo que hace en el campo. Muñiz ya explicó que es un tipo de futbolista que no sólo vive del gol y que hace tantas cosas buenas por el equipo que discutirle es casi una herejía. También sus compañeros dan la cara en público por él.

"Desde fuera Blanco me impresionaba y desde dentro es aún más. Gustavo no es sólo goles, el trabajo que da al equipo es importante, para el extremo, como es mi caso, da muchas salidas, y no es para estar preocupados", dijo Iván Jaime en la rueda de prensa que tuvo ayer en La Rosaleda.

Alejo, además, quiso mandar un mensaje a los seguidores blanquiazules para que empaticen en la medida de lo posible con el argentino: "La afición debe entender que los jugadores pasan por rachas, pero su trabajo es espectacular y pronto va a marcar y nos vamos a reír de esta racha que está teniendo".

Blanco Leschuk marcó su último gol el 29 de octubre en La Rosaleda contra el Numancia. Aquella tarde hizo un doblete. Desde entonces está clavado en seis tantos.