"Te desesperas porque no llega el premio que merecemos"

Munir volvía a defender una portería en Los Pajaritos, algo que hizo durante tres temporadas como local. El melillense estuvo serio y sobrio, saliendo con autoridad en alguna pelota aérea complicada. En la tendencia general, considera que el Málaga juega mejor que los puntos que lleva. Pero la ley es la clasificación.

"La verdad es que nos quedamos con ganas de ganar los tres puntos", decía el portero norteafricano: "Hay que seguir trabajando de la misma manera. Fuimos de menos a más, reaccionamos en el segundo tiempo muy bien, estuvimos cerca de los tres puntos. Hay que corregir las cosas que se hicieron mal y seguir trabajando. Nos ha faltado un poco más de suerte o ser más contundentes arriba. Estuvimos muy cerca del gol. Hay que quedarse con la reacción del equipo. No costó sentirnos a gusto en el primer tiempo y cambiamos en el segundo tiempo. Si seguimos en la línea esa ganaremos muchos partidos".

"Lo más positivo de la primera parte fue el resultado, el 0-0. El equipo supo sufrir en esos momentos. Sí fuimos contundentes atrás pero nos faltó sentirnos a gusto con balón. Hay que quedarse con la reacción y es la línea a seguir", insistía Munir: "Al final, cuando trabajas durante la semana y el equipo no consigue ese premio que creemos que merecemos te desesperas, pero es fútbol y hay que seguir compitiendo igual, trabajando de la misma manera. Esos puntos van a llegar, todos pensamos que merecemos muchos más puntos de los que tenemos.La única manera es seguir trabajando igual y estoy convencido de que llegarán".

"Es algo que tenemos ahí, que hay que llevarlo. La mayoría hemos pasado por situaciones iguales. Haciendo segundos tiempos como los de hoy van a llegar los goles. No estamos teniendo esa suerte, pero creemos en nuestros delanteros, no lo duda nadie", decía el meta sobre la situación del equipo, al tiempo que valoraba el cariño: "Fueron tres años en los que pasé todo tipo de situaciones, me llevaron al fútbol profesional y les estoy muy agradecido".

"A la afición, se le comentaba a compañeros del Numancia, no le podemos decir nada", acababa Munir como mensaje a la afición: "No se necesitan palabras. Apoyan al máximo y tenemos una de las mejores aficiones del mundo. Es admirable. No sé cómo devolverles lo que nos dan, intentamos hacerlo en el campo, estamos trabajando ahí y se merecen que les demos tres puntos ya".