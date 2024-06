El detallazo del Atlético Malagueño con Adrián López

El delantero juvenil del Atlético Malagueño Adrián López comunicaba días atrás que debía estar un tiempo apartado de los terrenos de juego. El jiennense había sido un hombre importante en los planes de Funes. Había jugado 31 partidos, en los que había marcado siete goles. Su último partido fue la ida de la eliminatoria por el ascenso ante el Almería B. El jugador empezó a sentirse mal hace unas semanas y a tener algún mareo y problema de coordinación. Para su corrección debe pasar una operación que se espera ejecutar en breve. Es una dolencia delicada y, como decía el propio jugador, no sabe si podrá volver a pisar un terreno de juego.

La plantilla del filial, que aún realizaba trabajo de mantenimiento hasta este mismo viernes después de acabar la temporada, decidió animar a su compañero, que se encuentra en Jódar (Jaén), su localidad natal, esperando acontecimientos. El club puso a disposición el autobús de la entidad para que el plantel se desplazara al completo, salvo los jugadores que están con el primer equipo, hasta la localidad, a casi tres horas de camino desde Málaga. El staff y sus compañeros pudieron departir durante un rato grande con el joven jugador en su domicilio y le llenaron de energía positiva en un momento delicado después de una temporada que había sido buena para el chico, con protagonismo. Pero un problema de salud la ha oscurecido personalmente. Fue un tiempo emotivo y cargado de emotividad, pero también con sonrisas. Un detalle que habla bien de la calidad humana del filial malaguista para con un compañero en un duro trance.

Mensaje del jugador

El propio jugador había comunicado días atrás lo que le ocurría. "Hace unos días me hicieron unas pruebas médicas y no salieron de la mejor forma, tendré que estar un tiempo inactivo de lo que más me gusta hacer. Ahora mismo no sé si volveré a pisar un terreno de juego porque lo más importante es la salud, pero sé que lo intentaré con todas mis fuerzas, ganas y entregaré todo de mí para volver a disfrutar de mi pasión.Es un momento duro y cuesta asimilarlo, pero no dejaré de luchar contra este contratiempo que la vida me ha puesto en el camino.¡Daros las gracias a los que ya os habéis preocupado por mí y a los que lo harán, todos sumáis ahora y vuestro apoyo me hace más fuerte!¡Volveré, y volveré más fuerte que nunca!Un fuerte abrazo, pronto nos vemos", señalaba.