El día que Larrubia se perdió en La Rosaleda

Tiene 18 años, se entrena con el primer equipo del Málaga y es uno de los canteranos blaquiazules con más proyección. Ha renovado su vinculación con los malaguistas hace pocas fechas y ahora trata de ganarse minutos en el plantel de Pellicer. David Larrubia ha pasado por todas las categorías inferiores del club costasoleño y también era recogepelotas en La Rosaleda cuando era un niño. El atacante se asomó al programa de 101TV Área Malaguista desde su habitación decorada con los colores de su equipo y contó una pequeña anécdota de su época de recogepelotas: "Recuerdo el primer partido en La Rosaleda: un Málaga - Madrid, tenía que ir, estaba solo porque tenía que estar una hora antes, tenía 10 años, me perdí en La Rosaleda. Me perdí solo, empecé a llorar, me vieron unos hombres y me senté con ellos a ver el fútbol".

"¿Quienes eran esos hombres?", fue cuestionado. "A saber", respondió el atacante entre risas rememorando una situación especialmente delicada para alguien con 10 años en una situación así. Al final todo salió bien y el jugador siguió su trayectoria en la avenida de Martiricos: "Estoy cumpliendo un sueño, no me lo termino de creer. Pero si estoy es porque he trabajado mucho para estar. Mi sueño es subir a Primera con el Málaga. Con calma, he renovado hace poco y estoy muy feliz aquí. Mis padres son los más felices de todo, me quedo con ellos en casa y no quieren que me vaya", explicó al respecto el canterano.

"Isco y Cazorla, serán los más típicos, pero son los que más me he fijado y los que más me veo en ellos", dijo Larrubia, cuestionado por sus referentes blanquiazules. Dos jugadores de postín en el recuerdo de alguien que empezó a tener fútbol en sus recuerdos en la década que ahora acaba. "El tiempo ha pasado volado. Sin darme cuenta estoy en el primer equipo, ha pasado todo tan rápido que no me he dado cuenta", reconocía.

Larrubia forma parte de la nueva generación de canteranos en el primer equipo: "Es verdad que el sentimiento de pertenencia es importante, aunque no sean de Málaga, son de la cantera, como Ramón y Juande que se besaron el escudo, pero es porque lo sienten de verdad. Todos los capitanes nos ayudan, Escassi, Lombán. A mí me ayuda mucho también Rahmani, no es veterano pero se siente identificado conmigo. Me ayuda dentro y fuera del campo, me dice cosas del juego, que sea atrevido, puntos del juego para mejorar, lo típico".

"Fue difícil no sumar otra vez en casa, peor lo que hacemos fuera nos ayuda a lo que fallamos en casa", dijo sobre la última derrota malacitana y apuntó que lo que le suele pedir el entrenador: "Lo que me dice Pellicer es que hay que trabajar en defensa, lo primero es defender, tener la portería a cero y el talento sale solo. Creo que tengo talento, pero tengo que mejorar en las tareas defensivas, coger más fuerza, echar más cuerpo... Aún me queda".

Larrubia jugó con el Atlético Malagueño este fin de semana y espera que el retorno del fútbol internacional más allá de la Sub 21 y la Absoluta le devuelva a la selección: "Jugué con el Malagueño, el primer equipo descansaba, y Pellicer y Funes decidieron que alguno teníamos que bajar. Lo más importante es sumar minutos, soy aún joven. Todo el mundo sabe como es Tercera, es otro fútbol. En Segunda hay más espacios, me siento mejor. En Tercera, como no hay VAR ni nada te dan de todo", dijo y añadió: "La Selección, menos las sub 21 y la Absoluta están todas paradas, espero que se solucione el tema del Covid y que podamos volver a las convocatorias, a ver si hay suerte".