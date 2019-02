Elogios a Diego González por su compromiso

Diego González rechazó una oferta del Augsburgo muy importante en lo económico tanto para el club como para el jugador. Una decisión muy aplaudida por el entorno por su muestra de compromiso con el proyecto actual. Muñiz quiso elogiar al defensa gaditano por este motivo

"Me gusta que haya jugadores con esa implicación, que quieran quedarse. El Málaga es un gran equipo, un gran club, una gran ciudad. Venir a Málaga y no marcharse es muy fácil, te sientes a gusto y estamos en un gran club, eso toda España lo sabe. El equipo tiene grandes retos por delante y Diego los ha querido afrontar. Se lo agradezco como profesional y como compañero", aseguró Muñiz.

El jugador decía esto a mediados de semana en una entrevista en Canal Málaga: "Me he involucrado en este proyecto desde el principio, que me gustará acabarlo y que ahora mismo estoy donde quiero. No todo es el sueldo”.